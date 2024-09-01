Появились детали про отца нового фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Отец одного из новых фигурантов дела о теракте в «Крокус сити холле» Хусейна Хамидова Расул за год до теракта переехал из Екатеринбурга в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.
Как сообщает владелица квартиры, которую снимал мужчина, он минимум с 2017 года жил в Екатеринбурге. По ее словам, однокомнатную квартиру в микрорайоне Сортировка снимал отец 27-летнего Хусейна вместе с супругой за двенадцать тысяч рублей.
Весной прошлого года он съехал. Владелица жилья добавила, что мужчина был порядочным квартирантом.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
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Весной прошлого года он съехал. Владелица жилья добавила, что мужчина был порядочным квартирантом.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
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Екатерина Коршунова