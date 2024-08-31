Стали известны подробности о сестре нового фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Сестра одного из новых фигурантов дела о теракте в «Крокус сити холл» Хусейна Хамидова Манижа уже три года живет и работает в РФ. Об этом пишет РИА Новости.
По словам дяди ее мужа, когда Манижа вышла замуж, Хусейна видели редко. Однако родственники осведомлены, что мужчина давно находится в России вместе с семьей. Уточняется, что Манижа прописана в доме мужа.
Ранее они приобрели недвижимость недалеко от Душанбе. Иные подробности в настоящее время неизвестны.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
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Ранее они приобрели недвижимость недалеко от Душанбе. Иные подробности в настоящее время неизвестны.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
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Екатерина Коршунова