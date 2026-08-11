Москвичка в 41 год родила 15 ребенка

11 августа 2026, 21:02

Депздрав: жительница Москвы в 15-й раз стала мамой

Фото: istockphoto/AnnaStills

В столичном роддоме ГКБ имени В.В. Вересаева 41-летняя москвичка родила своего 15-го ребенка. Об этом 10 августа сообщила пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы.