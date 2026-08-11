Москвичка в 41 год родила 15 ребенка
В столичном роддоме ГКБ имени В.В. Вересаева 41-летняя москвичка родила своего 15-го ребенка. Об этом 10 августа сообщила пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы.
У Надежды и Ивана Роговых появилась дочь Вера. Теперь в многодетной семье воспитываются 15 детей: десять девочек и пять мальчиков.
Для женщины это уже вторые роды в этом медицинском учреждении. Примечательно, что все роды у москвички проходили естественным путем, без применения эпидуральной анестезии.
Год назад в роддоме по прежнему адресу проживания семьи родился 14-й ребенок. В этом году многодетная мать выбрала новый корпус больницы на Лобненской улице. Сама Надежда отметила, что, несмотря на обновленные здание и условия пребывания, внимательное отношение персонала и высокий профессионализм врачей остались неизменными.
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