Жительница Подмосковья родила в Ногинской больнице девятого ребёнка

16 июля 2026, 15:48

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В роддоме Ногинской больницы в девятый раз стала мамой жительница городского округа. Как рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава, в результате естественных родов на свет появился мальчик весом 3260 граммов и ростом 50 сантиметров.





Всех своих остальных детей женщина родила в том же роддоме.

«Роды прошли без осложнений. Сейчас мама и новорождённый уже выписаны домой. Для нас особенно ценно, когда пациентки доверяют нашим специалистам самое важное – рождение своих детей. Мы оказываем медицинскую помощь женщинам на всех этапах, от подготовки к родам до послеродового наблюдения, создаём комфортные и безопасные условия для мам и детей», – рассказал заведующий родильным домом Ногинской больницы Игорь Нигай.