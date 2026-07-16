Жительница Подмосковья родила в Ногинской больнице девятого ребёнка
В роддоме Ногинской больницы в девятый раз стала мамой жительница городского округа. Как рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава, в результате естественных родов на свет появился мальчик весом 3260 граммов и ростом 50 сантиметров.
Всех своих остальных детей женщина родила в том же роддоме.
«Роды прошли без осложнений. Сейчас мама и новорождённый уже выписаны домой. Для нас особенно ценно, когда пациентки доверяют нашим специалистам самое важное – рождение своих детей. Мы оказываем медицинскую помощь женщинам на всех этапах, от подготовки к родам до послеродового наблюдения, создаём комфортные и безопасные условия для мам и детей», – рассказал заведующий родильным домом Ногинской больницы Игорь Нигай.В ведомстве напомнили, что в Московской области работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье». Там доступна информация о системе родовспоможения в регионе.
Кроме того, в Подмосковье работает одноимённый Единый call-центр системы родовспоможения региона. Бесплатно звонить по телефону 8 (800) 550-30-03 можно ежедневно с 8 до 20 часов.