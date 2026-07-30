Жительница Щелкова родила седьмого ребенка в перинатальном центре

30 июля 2026, 17:44

оригинал Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Жительница Щелкова Анна в седьмой раз стала мамой. Для нее эти роды стали уже пятыми в Щелковском перинатальном центре, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.





Во время беременности супруги решили не узнавать пол будущего ребенка, чтобы сохранить интригу до самого рождения. После появления малыша на свет семья узнала, что у них родился сын. Мальчик появился на свет здоровым: его вес составил 3600 граммов, рост — 51 сантиметр. Родители назвали новорожденного Филиппом.



Главный врач Щелковского перинатального центра Андрей Пастарнак отметил, что коллектив учреждения особенно ценит доверие семей, которые вновь выбирают центр для рождения детей.



«Мы искренне рады безграничному доверию, которое оказывают нам семьи, выбирая Щелковский перинатальный центр для рождения своих детей не один раз. Пятые роды нашей пациентки именно у нас — это высшая оценка профессионализма нашей команды и качества оказываемой помощи», — подчеркнул Пастарнак