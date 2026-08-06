В Кузбассе женщина родила «младенца-призрака»
В Кузбассе женщина придумала рождение «младенца-призрака» ради маткапитала
В Новокузнецке суд рассмотрел необычное уголовное дело о мошенничестве — женщина заявила о рождении ребенка, которого на самом деле не существовало. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на Заводской районный суд Новокузнецка.
Местная жительница длительное время ходила с беременным животом, а когда подошел срок, решила рожать дома, без участия врачей и свидетелей.
По версии следствия, после этого женщина заявила, что у нее появился малыш. Более того, нашелся знакомый, который якобы присутствовал при домашних родах и подтвердил факт рождения ребенка. На основании этих заявлений был оформлен официальный документ о рождении.
«Запись акта о рождении была оформлена на основании заявления самой ответчицы и заявления лица, якобы присутствовавшего при родах вне медицинской организации», — рассказала представитель суда Асеева.После оформления документов женщина смогла получить материнский капитал. Однако позже выяснилось, что никакого ребенка не было, а вся история с беременностью и родами была придумана.
Обман вскрылся, материалы дела дошли до суда. В результате запись о рождении несуществующего ребенка была аннулирована, а женщину признали виновной в мошенничестве в крупном размере.