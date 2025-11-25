200-летний талдомский тополь вошёл в Национальный реестр старовозрастных деревьев

25 ноября 2025, 22:48

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Серебристый тополь, растущий на территории Танинского участкового лесничества Талдомского филиала Мособллеса, внесли в Национальный реестр старовозрастных деревьев России. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.





Возраст уникального дерева – почти два столетия. Его посадили в 1820-х годах во времена создания парка усадьбы «Татьяново», принадлежавшей дворянам Норовым-Поливановым. Диаметр его ствола достигает 1,65 м. Учитывая историческую ценность и солидные размеры тополя, сотрудники лесничества направили заявку на внесение его в реестр старовозрастных деревьев России.

«Считаем важным сохранить память о прошлом нашей местности, привлечь внимание общественности к уникальным природным объектам. Наш тополь – настоящая жемчужина региона», – сказал участковый государственный инспектор по охране леса Талдомского филиала Мособллеса Игорь Невский