На Пушкинском театральном фестивале вручили сразу два Гран-при

25 ноября 2025, 23:12

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

В городском округе Пушкинский завершился IХ Молодёжный фестиваль «Пушкино театральное. Наследники Станиславского». В финал вышли 14 спектаклей молодёжных театров из Москвы, Московской и Ярославской областей, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.