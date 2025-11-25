На Пушкинском театральном фестивале вручили сразу два Гран-при
В городском округе Пушкинский завершился IХ Молодёжный фестиваль «Пушкино театральное. Наследники Станиславского». В финал вышли 14 спектаклей молодёжных театров из Москвы, Московской и Ярославской областей, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В отборах участвовали 60 коллективов. В каждом округе для ребят и педагогов проходили учебные занятия. Спектакли фестиваля за время каникул посмотрели более 3000 зрителей, а учебные занятия в финальном туре посетили свыше 400 человек.
Церемонию закрытия посвятили 90-летию легендарного советского композитора Геннадия Гладкова.
Жюри объявило победителей. Лауреатом первой степени стала театральная студия «Сказка» из Пересвета со спектаклем «Бах Бах Бах». Приз зрительских симпатий достался детскому театру-студии «Колесо» из Дмитрова за спектакль «Робин Гуд». Степан Болотнов из театральной студии «Сказка» получил приз за лучшую мужскую роль. А диплом за лучшую женскую роль достался Марии Мирон, сыгравшей в спектакле «Бесы» студии «Коллаж» из Подольска.
Гран-При в этом году на фестивале было два. Один приз получила Детская школа искусств – музыкальный театр из Реутова за мюзикл «История Кая, История Герды» по мотивам произведений Андерсена. Второй достался театру-студии «Коллаж» из Подольска за спектакль «Бесы» по мотивам повести Достоевского.
