Москвичка выиграла суд с организатором концерта Канье Уэста

21 сентября 2026, 13:23

Москвичка отсудила у Say Agency тройную сумму за билеты на выступление Flo Rida

Фото: iStock/AMilkin

Жительница Москвы через суд взыскала с организатора концертов Say Agency сумму, втрое превышающую стоимость купленных билетов на выступление рэпера Flo Rida. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.