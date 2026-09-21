Москвичка выиграла суд с организатором концерта Канье Уэста
Жительница Москвы через суд взыскала с организатора концертов Say Agency сумму, втрое превышающую стоимость купленных билетов на выступление рэпера Flo Rida. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
41-летняя Олеся рассказала, что приобрела два билета на шоу американца в феврале 2026 года за 22 тысячи рублей. Концерт должен был состояться на ЦСКА-Арене 8 марта, однако приезд рэпера внезапно перенесли на май, объяснив это конфликтом на Ближнем Востоке. На новые даты женщина пойти не смогла, поэтому попыталась вернуть деньги, а после отказа обратилась в суд.
Мировой суд взыскал с организаторов 67 500 рублей, включая полную стоимость билетов, 20 тысяч рублей неустойки, пять тысяч рублей компенсации морального вреда и 22,5 тысячи рублей штрафа за несоблюдение требований покупателя.
Сейчас на Say Agency подали два иска поклонники американского рэпера Канье Уэста. Они купили билеты на шоу в Санкт-Петербурге в октябре, но из-за неопределенности с проведением мероприятия потребовали вернуть деньги. Однако пока организаторы просят покупателей набраться терпения и подождать.
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