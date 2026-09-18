Концерты Канье Уэста в Петербурге исчезли с официального сайта тура
С официального сайта тура американского рэпера Канье Уэста исчезли концерты в Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Сейчас в расписании певца на октябрь значатся только выступления в Джакарте и американском Хьюстоне. В ноябре он даст концерты только на родине — в Далласе и Финиксе.
Накануне в Сети появился документ якобы от Комитета по культуре Санкт-Петербурга. В нём говорилось, что концерт Канье Уэста на «Газпром-Арене» до сих пор не согласовали. Представители стадиона заявляли, что выступления там не будет. Сами же организаторы концерта удалили в своих соцсетях все посты, где они спорили с «Газпром-Ареной» и утверждали, что выступление рэпера точно состоится.
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