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Концерты Канье Уэста в Петербурге исчезли с официального сайта тура

Канье Уэст (Фото: кадр из документального фильма «Плохой 25»)

С официального сайта тура американского рэпера Канье Уэста исчезли концерты в Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.



Сейчас в расписании певца на октябрь значатся только выступления в Джакарте и американском Хьюстоне. В ноябре он даст концерты только на родине — в Далласе и Финиксе.

Накануне в Сети появился документ якобы от Комитета по культуре Санкт-Петербурга. В нём говорилось, что концерт Канье Уэста на «Газпром-Арене» до сих пор не согласовали. Представители стадиона заявляли, что выступления там не будет. Сами же организаторы концерта удалили в своих соцсетях все посты, где они спорили с «Газпром-Ареной» и утверждали, что выступление рэпера точно состоится.

Ольга Щелокова

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