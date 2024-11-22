Москвичка вышла купить мёд и выиграла в лотерею 100 миллионов рублей

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Жительница Москвы по имени Екатерина отправилась в торговый центр, чтобы купить мёд, и заодно приобрела там билет моментальной лотереи «Миллионер». Когда женщина стёрла защитный слой, она увидела, что выиграла 100 миллионов рублей.
Об этом рассказали РИА Новости в крупнейшем в России распространителе государственных лотерей «Столото». Екатерина рассказала, что, когда стирала защитный слой, уговаривала «столотошу», чтобы сделал ей подарок — ведь скоро день рождения. Когда она увидела цифру выигрыша, глаза у неё округлились. Такой подарок превосходил самые смелые ожидания.
По словам москвички, у неё есть некоторые ритуалы, которые она выполняет, чтобы в доме был достаток. У неё дома есть копилка-башмачок. В тот день она увидела, что копилка переполнена. «Нет, деньги должны двигаться, тогда и прибыль будет», — подумала Екатерина и положила все монеты на карту проезда в городском транспорте. Прибыль не заставила себя долго ждать, причём в очень солидном размере.
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Александр Бойцов