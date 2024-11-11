Американка сорвала джекпот в три миллиона рублей в США с помощью друга

Фото: istockphoto/Elena Chelysheva
Джекпот в 30 тысяч долларов или в три миллиона рублей сорвала жительница штата Мэриленд в США Китти Кэт, пишет UPI. Счастливица рассказала, что много лет принимает участие в разных лотереях. Ее друг порекомендовал поучаствовать в быстрых видах лотерей, пояснив, что в них выше шанс разбогатеть.
Победительница послушалась, сначала она выигрывала небольшие призы, а затем приобрела билет Fast Play Prize Pyramid, который и принес ей выигрыш.
По словам Кэт, время для выигрыша просто идеальное, ведь она хочет покрыть им некоторые медицинские расходы. Причем женщина не планирует останавливаться на достигнутом.
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По словам Кэт, время для выигрыша просто идеальное, ведь она хочет покрыть им некоторые медицинские расходы. Причем женщина не планирует останавливаться на достигнутом.
«Я собираюсь взять еще несколько билетов игр по пути домой и, надеюсь, забрать еще один главный приз», — сказала Кэт.Ранее сообщалось, в каком проекте смогут поучаствовать жители Подмосковья.
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Никита Кротов