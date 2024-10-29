Россиянка выиграла в лотерею миллионы и потратит их на покупку квартиры

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Жительница Дзержинска в Нижегородской области выиграла в лотерею два миллиона рублей. На эти деньги она хочет приобрести квартиру.
Об этой редкой удаче сетевое издание «Время Н». Женщина рассказала корреспонденту, что несколько раз в месяц они вместе с мужем участвуют в различных лотереях и розыгрышах. Нельзя сказать, чтобы они рассчитывали на какой-то сказочный приз, скорее это просто вошло в привычку. Прежде супругам удавалось выигрывать лишь по 100-200 рублей.
Россиянка призналась, что этот выигрыш стал для неё и её мужа настоящим сюрпризом, конечно же, очень приятным. На призовые деньги они хотят приобрести квартиру и тем самым помочь детям решить свои бытовые вопросы.
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Александр Бойцов