Москвичка, заменённая на нейросеть, вернула работу через суд

18 июля 2025, 20:13

Жительница Москвы отсудила 1,5 млн рублей у компании, которая заменила её на ИИ

Фото: Istock/Zolnierek

В Москве девушка в 2023 году устроилась менеджером по закупкам в компанию по производству одежды «Алиса». Но в 2024 году была уволена из-за искусственного интеллекта. Жительница столицы смогла вернуть себе работу через суд и получить у работодателя 1,5 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.