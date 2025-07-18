Москвичка, заменённая на нейросеть, вернула работу через суд
В Москве девушка в 2023 году устроилась менеджером по закупкам в компанию по производству одежды «Алиса». Но в 2024 году была уволена из-за искусственного интеллекта. Жительница столицы смогла вернуть себе работу через суд и получить у работодателя 1,5 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Часть задач потерпевшей была автоматизирована из-за внедрения нейротехнологий с участием искусственного интеллекта. Работодатель предложил девушке сокращённый рабочий день и урезанную зарплату, но сотрудница обратилась в суд, заявив о неправомерном увольнении.
Суд встал на сторону потерпевшей и частично удовлетворил исковые требования, обязав компанию выплатить ей деньги за период замены её труда на ИИ, компенсацию морального вреда и издержки на адвоката. Но несмотря на это, работодатель обвинил девушку в мошенничестве и заявил, что причиной увольнения был не ИИ, а некомпетентность сотрудницы.
Отмечается, что после получения заслуженных выплат, девушка на прежнее место работы не вернулась.
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