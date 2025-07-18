Эксперт Парфентьев заявил, что WhatsApp* безопаснее Telegram
Эксперт в области кибербезопасности заявил, что WhatsApp* безопаснее Telegram для большинства пользователей. Урван Парфентьев отметил, что приложение использует технологию сквозного шифрования по умолчанию для всех чатов, в то время как Telegram предлагает эту функцию только в секретных чатах.
По его мнению, это делает WhatsApp* более безопасным для обычных пользователей, не стремящихся к повышенной конфиденциальности, пишет «Татар-информ».
Новость появилась на фоне заявлений о возможном ограничении WhatsApp* в России. Напомним, в Госдуме заявили, что WhatsApp* пора готовиться к уходу из России.
WhatsApp* принадлежит Meta*, запрещенной в РФ.
Читайте также: