Эксперт Парфентьев заявил, что WhatsApp* безопаснее Telegram

18 июля 2025, 18:20

Фото: Istock/nantonov

Эксперт в области кибербезопасности заявил, что WhatsApp* безопаснее Telegram для большинства пользователей. Урван Парфентьев отметил, что приложение использует технологию сквозного шифрования по умолчанию для всех чатов, в то время как Telegram предлагает эту функцию только в секретных чатах.