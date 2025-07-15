Москвичку не пустили на парковку элитного пляжного клуба из-за «нестатусного автомобиля»
Москвичка пожаловалась, что её не пустили на парковку элитного пляжного клуба из-за «нестатусного автомобиля». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Девушка с друзьями забронировала беседку в Soho Сountry Club за 70 тысяч рублей. Она приехала в клуб на своём Mercedes-Benz С180 2012 года выпуска, однако на территорию её не пустили. Охранник признался, что директору заведения не понравилась её машина, поскольку в тот день пропускали только посетителей на Bentley и Lamborghini.
Шокированная таким заявлением девушка решила впрочем не портить отдых себе и своим друзьям, поэтому была вынуждена искать парковочное место вне клуба и добираться до него пешком.
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