Москвичку не пустили на парковку элитного пляжного клуба из-за «нестатусного автомобиля»

15 июля 2025, 18:49

Москвичке отказали в парковке в элитном пляжном клубе из-за «нестатусного авто»

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Москвичка пожаловалась, что её не пустили на парковку элитного пляжного клуба из-за «нестатусного автомобиля». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.