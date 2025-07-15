«Я грузинка, а ты русская свинья»: иностранка осыпала оскорблениями женщину в магазине
В столичном магазине иностранка обзывала покупательницу скверными словами
В одном из продуктовых магазинов Москвы гражданка иностранного государства, утверждавшая, что она грузинка, оскорбила покупательницу, сообщает один из телеграм-каналов.
Уточняется, что женщина хотела подойти к прилавку, но иностранка преградила ей дорогу коляской. На просьбу покупательницы отойти, грузинка начала сыпать бранными словами в адрес женщины, назвав её «алкашкой и овцой».
«Я грузинка, а ты русская свинья», — крикнула в конце приезжая.Ранее в Краснодаре беременная девушка заявила, что на неё напали двое иностранцев, которые сначала хотели с ней познакомиться. Пострадавшая им отказала, тогда один из мужчин ударил её кулаком по лицу. У девушки отекла половина лица и пошла кровь из носа. Она вызвала скорую помощь и полицию.