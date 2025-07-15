«Я грузинка, а ты русская свинья»: иностранка осыпала оскорблениями женщину в магазине

15 июля 2025, 10:06

В столичном магазине иностранка обзывала покупательницу скверными словами

Фото: iStock/Nodar Chernishev

В одном из продуктовых магазинов Москвы гражданка иностранного государства, утверждавшая, что она грузинка, оскорбила покупательницу, сообщает один из телеграм-каналов.





Уточняется, что женщина хотела подойти к прилавку, но иностранка преградила ей дорогу коляской. На просьбу покупательницы отойти, грузинка начала сыпать бранными словами в адрес женщины, назвав её «алкашкой и овцой».