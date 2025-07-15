Стала известна стоимость банкета, на котором отравились будущие сотрудники прокуратуры
Цена банкета в Екатеринбурге, на котором массово отравились будущие сотрудники прокуратуры, составляет 1 млн рублей (без аренды зала). Об этом E1.RU рассказала Ирина Тихомирова, представитель компании Richmondrest, где был организован банкет.
По её словам, каждый выпускник отдал около четырёх тысяч рублей. Всего на банкете было 244 человека.
Представитель компании отметила, что руководство поддерживает связь с пострадавшими. Деятельность ресторана в настоящий момент приостановлена.
Причина массового отравления пока неизвестна, проводятся внеплановые проверки, добавила представитель компании.
Выпускной будущих сотрудников прокуратуры прошёл 11 июля. Признаки отравления студенты заметили не сразу. Около 85 выпускников ощутили на себе симптомы отравления. Двенадцать человек находятся в больнице.
Пострадавшие планируют обратиться в суд. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
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