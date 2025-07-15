Стала известна стоимость банкета, на котором отравились будущие сотрудники прокуратуры

15 июля 2025, 17:27

Банкет, на котором отравились будущие сотрудники прокуратуры, стоил 1 млн руб.

Фото: iStock/Nikolay Tsuguliev

Цена банкета в Екатеринбурге, на котором массово отравились будущие сотрудники прокуратуры, составляет 1 млн рублей (без аренды зала). Об этом E1.RU рассказала Ирина Тихомирова, представитель компании Richmondrest, где был организован банкет.