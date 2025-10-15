Москвичку оштрафовали на 1500 рублей за неубранную мочу ее собаки
В Москве женщину оштрафовали за неубранную мочу ее собаки. Об этом пишет телеграм-канал Mash.
По его данным, это первый подобный случай в России. Хозяйка пса рассказала, что ее питомец не нравится соседке. Та, по ее словам, в целом недолюбливает животных: кричит на них и оставляет во дворе отраву.
Недавно она пожаловалась в ветнадзор на то, что москвичка якобы не прибирает за своей собакой и не прописывает ее в квартире. Во время разбирательства выяснилось, что женщина действительно убирает только фекалии. Ветеринары пояснили, что она должна носить с собой бутылку с водой и смывать мочу.
В итоге москвичке выписали штраф в размере полутора тысяч рублей. Она хочет оспорить его в суде, так как, согласно действующему законодательству, санкции применяются только за неубранные твердые экскременты.
Читайте также: