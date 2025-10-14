Достижения.рф

В Домодедове подростки подожгли дворового кота — животное чудом выжило

Подростки в Домодедове жестоко подожгли кота, но его удалось спасти
Фото: Istock / Vladyslav Shcherbakov

В подмосковном Домодедове произошёл шокирующий случай жестокого обращения с животным. Группа подростков подожгла дворового кота, известного местным жителям. Об этом сообщает Telegram-канал «Москвач+».



У животного были зафиксированы тяжёлые ожоги — обожжена половина головы, его состояние изначально оценивалось как критическое.

Очевидцы узнали в пострадавшем рыжем коте знакомого любимца двора и срочно отвезли его в ветеринарную клинику. Врачи оказали экстренную помощь, а спасённого питомца назвали Лучано.

По словам ветеринаров, сейчас состояние кота стабилизировалось, однако впереди у него долгий курс лечения и восстановления.

Местные жители собирают средства на реабилитацию Лучано и требуют, чтобы виновные в произошедшем подростки понесли наказание.

Софья Метелева

