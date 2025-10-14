В Домодедове подростки подожгли дворового кота — животное чудом выжило
В подмосковном Домодедове произошёл шокирующий случай жестокого обращения с животным. Группа подростков подожгла дворового кота, известного местным жителям. Об этом сообщает Telegram-канал «Москвач+».
У животного были зафиксированы тяжёлые ожоги — обожжена половина головы, его состояние изначально оценивалось как критическое.
Очевидцы узнали в пострадавшем рыжем коте знакомого любимца двора и срочно отвезли его в ветеринарную клинику. Врачи оказали экстренную помощь, а спасённого питомца назвали Лучано.
По словам ветеринаров, сейчас состояние кота стабилизировалось, однако впереди у него долгий курс лечения и восстановления.
Местные жители собирают средства на реабилитацию Лучано и требуют, чтобы виновные в произошедшем подростки понесли наказание.
Читайте также: