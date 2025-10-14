В Домодедове подростки подожгли дворового кота — животное чудом выжило

14 октября 2025, 19:10

Подростки в Домодедове жестоко подожгли кота, но его удалось спасти

Фото: Istock / Vladyslav Shcherbakov

В подмосковном Домодедове произошёл шокирующий случай жестокого обращения с животным. Группа подростков подожгла дворового кота, известного местным жителям. Об этом сообщает Telegram-канал «Москвач+».