В Новосибирске студенты поймали белку и съели её
В Новосибирске студенты поймали на территории кампуса белку, разделали её и съели, разместив в общем чате общежития соответствующие фотографии, чем вызвали волну возмущений со стороны других учащихся.
По данным Om1 Новосибирск, эти же студенты ранее ловили мышей и других мелких животных. После чего убивали их и расчленяли. Свои эксперименты они активно демонстрировали сокурсникам. Теперь многие учащиеся опасаются за свою безопасность в присутствии этой компании.
В университете официально ситуацию пока не комментировали и не сообщили, будут ли приняты в отношении живодёров какие-либо меры.
