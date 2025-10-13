В Новосибирске студенты поймали белку и съели её

13 октября 2025, 13:35

Фото: iStock/mariusz_prusaczyk

В Новосибирске студенты поймали на территории кампуса белку, разделали её и съели, разместив в общем чате общежития соответствующие фотографии, чем вызвали волну возмущений со стороны других учащихся.