Москвичка накопила в квартире более тонны мусора и съехала, бросив в ней котят
Жители дома на юге Москвы пожаловались на соседку, которая превратила свою трёхкомнатную квартиру в свалку с более чем тонной мусора. После того как квартира стала непригодной для жизни, женщина переехала, оставив в ней восемь котят. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По словам соседей, из-за жительницы, страдающей синдромом Плюшкина, в подъезде завелись опарыши, тараканы и клопы, а неприятный запах распространяется на несколько этажей. Видеозапись, сделанная одним из посетителей квартиры, показывает, что мусор завален почти до потолка, и при открытии двери он падает в коридор.
Несмотря на многолетние жалобы соседей, борьба с ситуацией не приносит результата, так как хозяйка квартиры имеет юридическое образование и умеет защищать свои права.
Женщина приезжает к котятам лишь время от времени, пока животные остаются в грязных и антисанитарных условиях.
Читайте также: