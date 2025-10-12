Москвичка накопила в квартире более тонны мусора и съехала, бросив в ней котят

12 октября 2025, 13:27

Фото: iStock/Pavel Herasimau

Жители дома на юге Москвы пожаловались на соседку, которая превратила свою трёхкомнатную квартиру в свалку с более чем тонной мусора. После того как квартира стала непригодной для жизни, женщина переехала, оставив в ней восемь котят. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.