Москвичу удалось купить сразу три ноутбука Apple по 369 рублей за каждый

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Россиянин Денис купил три ноутбука Apple MacBook Pro 14 всего за 1107 руб., несмотря на их рыночную стоимость порядка 600 тыс. руб. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
В один из дней Денис увидел в интернете рекламу ноутбуков Apple за 369 рублей. Мужчина перешел по ссылке, оплатил заказ, однако технику ему так и не доставили.
Россиянин решил обратиться к маркетплейсу, но позже выяснилось, что он лишь агрегатор, а продавец объяснил ситуацию ошибкой рекламного предложения, пояснив, что реальные цены на MacBook Pro 14 составляют от 140 до 320 тысяч рублей.
Денис решил отстаивать свои права и обратился в суд, который встал на его сторону, признав сделку добросовестной и состоявшейся. Суд обязал продавца продать мужчине три ноутбука по ранее заявленной цене 369 рублей за каждый.
Представители компании сообщили, что таких моделей у них нет, но адвокат Дениса доказал наличие этой техники в других интернет-магазинах. В итоге продавец предоставил ему три MacBook Pro 14, общая сумма которых составила 1107 рублей.
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Россиянин решил обратиться к маркетплейсу, но позже выяснилось, что он лишь агрегатор, а продавец объяснил ситуацию ошибкой рекламного предложения, пояснив, что реальные цены на MacBook Pro 14 составляют от 140 до 320 тысяч рублей.
Денис решил отстаивать свои права и обратился в суд, который встал на его сторону, признав сделку добросовестной и состоявшейся. Суд обязал продавца продать мужчине три ноутбука по ранее заявленной цене 369 рублей за каждый.
Представители компании сообщили, что таких моделей у них нет, но адвокат Дениса доказал наличие этой техники в других интернет-магазинах. В итоге продавец предоставил ему три MacBook Pro 14, общая сумма которых составила 1107 рублей.
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Екатерина Коршунова