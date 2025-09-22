Жителям Подмосковья посоветовали перед отопительным сезоном проверить газовое оборудование

22 сентября 2025, 11:40

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Жителям Московской области с приближением отопительного сезона необходимо проверить исправность газового оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлгаза.





Следует следить за исправностью газовых приборов и раз в год проводить техобслуживание.



В ведомстве напомнили, что категорически запрещено пользоваться газовыми приборами при запахе газа; неисправными приборами; оставлять без присмотра включённые газовые приборы, кроме оборудования, рассчитанного на непрерывную работу и оснащённого соответствующей автоматикой; использовать такие устройства при плохой тяге или при отсутствии тяги в дымоходе.



Помимо этого, нельзя самостоятельно ремонтировать, заменять или переставлять газовое оборудование; включать приборы, которые ранее отключили работники газовой службы.



Запрещено допускать к газовым приборам детей и других лиц, не знающих правил пользования ими; использовать газовую плиту для обогрева помещения; спать в помещениях с работающими газовыми устройствами.



Жильцам частных домов в преддверии отопительного сезона стоит проверить вентиляционные каналы. Это обязательное требование безопасности. Неправильная работа вентиляции может привести к отравлению угарным газом.



Почувствовав запах газа, нужно немедленно позвонить по номеру 112.

