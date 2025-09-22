Достижения.рф

Жителям Подмосковья посоветовали перед отопительным сезоном проверить газовое оборудование

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Жителям Московской области с приближением отопительного сезона необходимо проверить исправность газового оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлгаза.



Следует следить за исправностью газовых приборов и раз в год проводить техобслуживание.

В ведомстве напомнили, что категорически запрещено пользоваться газовыми приборами при запахе газа; неисправными приборами; оставлять без присмотра включённые газовые приборы, кроме оборудования, рассчитанного на непрерывную работу и оснащённого соответствующей автоматикой; использовать такие устройства при плохой тяге или при отсутствии тяги в дымоходе.

Помимо этого, нельзя самостоятельно ремонтировать, заменять или переставлять газовое оборудование; включать приборы, которые ранее отключили работники газовой службы.

Запрещено допускать к газовым приборам детей и других лиц, не знающих правил пользования ими; использовать газовую плиту для обогрева помещения; спать в помещениях с работающими газовыми устройствами.

Жильцам частных домов в преддверии отопительного сезона стоит проверить вентиляционные каналы. Это обязательное требование безопасности. Неправильная работа вентиляции может привести к отравлению угарным газом.

Почувствовав запах газа, нужно немедленно позвонить по номеру 112.

Лора Луганская

