Москву накроет антициклон с рекордным холодом

01 января 2026, 18:58

Фото: Istock/possum1961

В Москве и области в ближайшую ночь ожидается сильное похолодание. Об этом сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Его слова приводит издание «МК».





По информации Леуса, температура в городе может составить минус 15–17 градусов, а в Подмосковье местами опустится до минус 20. Такие значения станут одними из самых низких с начала зимы. Предыдущий минимум сезона в столице фиксировали на уровне минус 16,4 градуса.

«Предстоящую ночь столичный регион проведёт под влиянием барического гребня. В такой ситуации, в условиях неполной облачности и отсутствия заметных осадков, воздух будет активно остывать», — отметил синоптик.