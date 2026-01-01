Москву накроет антициклон с рекордным холодом
В Москве и области в ближайшую ночь ожидается сильное похолодание. Об этом сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Его слова приводит издание «МК».
По информации Леуса, температура в городе может составить минус 15–17 градусов, а в Подмосковье местами опустится до минус 20. Такие значения станут одними из самых низких с начала зимы. Предыдущий минимум сезона в столице фиксировали на уровне минус 16,4 градуса.
«Предстоящую ночь столичный регион проведёт под влиянием барического гребня. В такой ситуации, в условиях неполной облачности и отсутствия заметных осадков, воздух будет активно остывать», — отметил синоптик.Специалисты напоминают, что в такой период важно тепло одеваться и сокращать время пребывания на улице. Особое внимание стоит уделить детям и пожилым людям. Рекомендуется проверять исправность систем отопления и готовность автомобилей к морозам.