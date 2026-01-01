Психолог объяснила правила этичного обращения с неудачными подарками

01 января 2026, 17:00

Фото: Istock/nicoletaionescu

Психолог Елена Шпагина объяснила, как правильно реагировать на неудачные подарки. Эксперт отметила, что подарок — это прежде всего символ внимания, поэтому важно поблагодарить за сам жест.





В беседе с «RT» Шпагина отметила, что передаривать вещь можно, но только если она не имеет личной связи с дарителем. Например, это могут быть безличные предметы вроде стандартных наборов косметики.

«Такие предметы не несут в себе персонального послания. В этом случае их передаривание этически допустимо. Но здесь вступает в силу второе ключевое правило: круг передаривания не должен пересекаться. Нельзя дарить вещь человеку из того же круга общения, где находится первоначальный даритель», — пояснила эксперт.