Москву накроет сильнейший снегопад

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Снегопад в Москве в пятницу, 15 декабря, окажется самым мощным более чем за полвека.
Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале.
По данным синоптика, под влиянием средиземноморского циклона в пятницу в Москве выпадет 19-24 миллиметра осадков. Это примерно 40% от месячной нормы.
Тишковец отмечает, что таких снегопадов 15 декабря в Москве не было 57 лет — в 1966 году метеорологами было зафиксировано 17,3 миллиметра осадков. Синоптик не исключает, что снегопад в пятницу, возможно, станет рекордным за всю историю метеонаблюдений.
Ранее сообщалось, что в ближайшие выходные в нескольких регионах России ожидаются заморозки до -35...-40 градусов. Эту информацию предоставил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.
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По данным синоптика, под влиянием средиземноморского циклона в пятницу в Москве выпадет 19-24 миллиметра осадков. Это примерно 40% от месячной нормы.
Ранее сообщалось, что в ближайшие выходные в нескольких регионах России ожидаются заморозки до -35...-40 градусов. Эту информацию предоставил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.
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Мария Фирсова