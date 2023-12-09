Российским регионам предрекли 40-градусные морозы

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В ближайшие выходные в нескольких регионах России ожидаются заморозки до -35...-40 градусов. Эту информацию предоставил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.
«Низкие температуры будут охватывать несколько областей в эти выходные. В регионах Северо-Западного федерального округа термометры опустятся до —35...—38 градусов. В Костромской области, входящей в Центральный федеральный округ, ожидается понижение температуры до -35 и ниже», — пояснил специалист.Он также уточнил, что на севере Поволжья, в Кировской области и Пермском крае ожидаются морозы до -40 градусов.
«В центральной и южной частях Красноярского края ожидаются морозы до -50 градусов. Обычно холодную погоду сравнивают с сибирскими морозами, но это, можно сказать, суперсибирские морозы», — подчеркнул Вильфанд.Читайте также:
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