27 ноября 2026, 16:20

Синоптик Позднякова: с 30 ноября в Москве установятся морозы до -9 градусов

Фото: Istock/Leonid Ikan

На следующей неделе, с 30 ноября по 6 декабря, в Москве и Московской области установятся морозы, характерные для конца декабря — начала января. Об этом рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.





В беседе с NEWS.ru синоптик сообщила, что погоду будет определять антициклон, а столичный регион окажется на его северной периферии.

«Ветер сменит направление на западное, но облаков будет немного. На фоне повышенного атмосферного давления прогнозируется переменная облачность и отсутствие осадков до 3 числа включительно. Морозы будут усиливаться», — подчеркнула Татьяна.