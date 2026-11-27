Москву накроет январский холод уже на следующей неделе
Синоптик Позднякова: с 30 ноября в Москве установятся морозы до -9 градусов
На следующей неделе, с 30 ноября по 6 декабря, в Москве и Московской области установятся морозы, характерные для конца декабря — начала января. Об этом рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
В беседе с NEWS.ru синоптик сообщила, что погоду будет определять антициклон, а столичный регион окажется на его северной периферии.
«Ветер сменит направление на западное, но облаков будет немного. На фоне повышенного атмосферного давления прогнозируется переменная облачность и отсутствие осадков до 3 числа включительно. Морозы будут усиливаться», — подчеркнула Татьяна.Позднякова заявила, что в Москве минимальная температура составит минус 6-9 градусов, по области — до минус 10. Днём ожидается минус 5-7, в середине и конце недели — до минус 9. Такая температура, по словам специалиста, ниже климатической нормы на 3–4 градуса и соответствует концу декабря — началу января.