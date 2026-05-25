Москву накроют кратковременные дожди и порывистый ветер

25 мая 2026, 08:40

Синоптик Тишковец: в Москве ожидается до +20 градусов и кратковременные дожди

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в Москве 25 мая ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и температура до +20 градусов.





По словам синоптика, в течение дня синоптическую ситуацию в Центральной России определит прохождение вторичного холодного атмосферного фронта. Эта переходная зона связана с североатлантическим циклоном, центр которого находится над Архангельском.

«В Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Кратковременные дожди. Ветер северо-западный, западный, от четырёх до девяти метров в секунду, порывистый. Температура +17…+20 градусов», — отметил Тишковец.