В России создали зубную щётку, которая уничтожает бактерии светом

25 мая 2026, 08:18

Российские студенты разработали зубную щётку на основе фотодинамического эффекта

Фото: Istock/LightStock

Команда молодых учёных НИЯУ МИФИ разработала зубную щётку, которая использует фотодинамический эффект для борьбы с бактериями.





Как сообщили «Газете.Ru» в университете, устройство отказывается от привычных напоминаний о времени чистки — разработчики решили бороться с главной проблемой: 92% людей чистят зубы менее двух минут.

«Зубная щётка не будет говорить «давай чисть ещё», такие уже есть. Мы решили прибавить не шума, а света. В щётку встроен светодиод, и за счёт света в определённом спектре убиваются бактерии в полости рта и снижается воспаление», — объяснила капитан команды разработчиков Ксения Галушкина.