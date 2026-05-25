В России создали зубную щётку, которая уничтожает бактерии светом

Российские студенты разработали зубную щётку на основе фотодинамического эффекта
Команда молодых учёных НИЯУ МИФИ разработала зубную щётку, которая использует фотодинамический эффект для борьбы с бактериями.



Как сообщили «Газете.Ru» в университете, устройство отказывается от привычных напоминаний о времени чистки — разработчики решили бороться с главной проблемой: 92% людей чистят зубы менее двух минут.

«Зубная щётка не будет говорить «давай чисть ещё», такие уже есть. Мы решили прибавить не шума, а света. В щётку встроен светодиод, и за счёт света в определённом спектре убиваются бактерии в полости рта и снижается воспаление», — объяснила капитан команды разработчиков Ксения Галушкина.
Проект занял третье место на чемпионате «БиоНовации» в Архангельске и привлёк внимание бренда BIOMЕД (компания SPLAT Global). Сейчас студенты МИФИ ждут старта сотрудничества с индустриальным партнёром, чтобы превратить прототип в рыночный продукт.
Ольга Щелокова

