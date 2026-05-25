В МВД предупредили о подделке голосов сотрудников СК и МВД с помощью ИИ
В пресс-службе МВД России сообщили, что мошенники начали с помощью искусственного интеллекта подделывать голоса публичных сотрудников СК России и МВД РФ. Об этом пишет РИА Новости.
В министерстве рассказали, что в 2025 и 2026 годах злоумышленники перешли к системному использованию таких технологий. Они применяют синтез голоса и имитируют в реальном времени речь родственников или должностных лиц. В МВД уточнили, что правоохранители уже зафиксировали случаи подделки голосов публичных сотрудников СК России и МВД России.
По информации ведомства, нейросети помогают преступникам создавать реалистичные изображения фальшивых документов. Речь идет об удостоверениях, справках и постановлениях. В МВД пояснили, что такие подделки выдают отсутствие мелких деталей, искаженный фон и внутренние противоречия в тексте.
Кроме того, мошенники создают синтетические видеообращения известных лиц. В них они анонсируют «государственные выплаты», акции или лотереи к праздникам. Еще одна схема — автоматизированная персонализированная рассылка фишинговых сообщений. Для этого злоумышленники используют сведения о потенциальных жертвах из открытых источников.
