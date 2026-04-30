В России придумали новый способ взыскивать алименты с неплательщиков
Граждан России, уклоняющихся от уплаты алиментов, могут начать разыскивать с помощью дорожных камер. С такой инициативой выступили в Счетной палате РФ.
Как сообщает газета «Известия», ведомство направило рекомендации Правительству России, согласно которым судебные приставы смогут взыскивать долги в нерабочие дни и в ночное время — с 22:00 до 06:00. Кроме того, если инициативу одобрят, то сотрудники ФССП получат доступ к системе «Паутина» для отслеживания перемещения автомобилей должников по камерам на дорогах.
В Счетной палате уточнили статистику по уголовным делам среди неплательщиков алиментов. Как выяснилось, более 80 % назначаемых наказаний — исправительные работы без изоляции от общества. В основном нарушитель отбывает их на основном месте службы, отчисляя часть зарплаты в счет погашения долга.
Ведомство считает более эффективной альтернативой принудительные работы. В таком случае должник проживает в специальном центре, трудится там и направляет весь заработок на погашение задолженности по алиментам.
