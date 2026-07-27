Москву ждут дожди с грозами и резкое похолодание в среду

27 июля 2026, 10:14

Синоптик Ильин: в начале недели в Москве ожидается дождливая погода

Фото: iStock/Oleg Elkov

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что в начале рабочей недели в Москве и области сохранится неустойчивая погода с дождями и вероятностью гроз.