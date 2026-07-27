Москву ждут дожди с грозами и резкое похолодание в среду
Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что в начале рабочей недели в Москве и области сохранится неустойчивая погода с дождями и вероятностью гроз.
В беседе с RT он отметил, что в понедельник небо затянут облака, а осадки пройдут на большей части столичного региона. На востоке Подмосковья дождь местами усилится. Термометры в Москве покажут от +21 до +23 °C, по области — от +19 до +24 °C. Северо-западный ветер разгонится до 5—10 м/с.
Во вторник, 28 июля, осадков станет меньше. Ночью в столице ожидается +15…+17 °C без дождя. Днём появятся прояснения, температура поднимется до +24…+26 °C. В отдельных районах возможны короткие ливни и грозы. Во время грозы ветер усилится до 11—16 м/с.
В среду дожди вернутся и местами окажутся сильными. Ночью в Москве прогнозируют +14…+16 °C, днём воздух прогреется лишь до +18…+20 °C. Скорость северо-западного ветра составит 6—11 м/с, порывы достигнут 15 м/с.
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