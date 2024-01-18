Мособлдума досрочно прекратила полномочия депутата Жигарева

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Мособлдума в ходе первого заседания весенней сессии приняла решение о досрочном прекращении полномочий Кирилла Жигарева. Решение принято на основании поступившего от депутата заявления, сообщается в телеграм-канале регионального парламента.
«Благодарю Кирилла Сергеевича за многолетнюю совместную работу. Вы были депутатом Мособлдумы в течение трёх созывов и проделали огромную работу на благо жителей Подмосковья», – сказал спикер Игорь Брынцалов.Он пожелал Жигареву дальнейших успехов.
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Лора Луганская