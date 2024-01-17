Мособлдума рассмотрит законопроект о компенсации аренды жилья учителям 18 января

Фото: сайт Мособлдумы
Депутаты Мособлдумы рассмотрят законопроект о ежемесячных выплатах на аренду жилья учителям на ближайшем заседании, запланированном на 18 января. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
О новой мере поддержки педагогов в конце декабря 2023 года объявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Выплату смогут получать как подмосковные, так и приезжие педагоги. Это учителя-предметники, преподающие самые востребованные дисциплины – математику, русский язык, физику, информатику, биологию, химию, а также учителя начальных классов. Главное условие получения компенсации – отсутствие у педагога, его супруга или детей собственного жилья в Московской области. Оформить ежемесячную компенсацию можно будет на региональном портале госуслуг.
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