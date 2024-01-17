На диспансеризацию жителей Подмосковья в 2024 году направят 8,8 млрд рублей

Фото: пресс-служба Мособлдумы
Бесплатную диспансеризацию в 2023 году прошли более 2,5 млн жителей Московской области. Такие данные привёл глава комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев. Он также изложил планы на наступивший год.
«В 2024 году на оплату бесплатного прохождения диспансеризации взрослыми и детьми из бюджета ТФОМС Московской области планируется направить около 8,8 млрд рублей. 493,3 млн из них пойдут на проведение углублённой диспансеризации, более 5,7 млрд рублей – на проведение профилактических медосмотров», – уточнил Голубев.Жители Московской области могут узнать о состоянии своего здоровья, пройдя бесплатную диспансеризацию. Для удобства граждан обеспечена возможность прохождения диспансеризации в вечерние часы в будни, а также в субботу.
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Лора Луганская