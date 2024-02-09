В Московской области в этом году планируют построить 42 школ и 48 детсадов

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Подмосковье в 2024 году рассчитывают построить 90 школ и детских садов. Об этом заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов во время обсуждения в региональном парламенте вопроса строительства объектов образования.
«В прошедшем году за счёт областного бюджета и внебюджетных средств в регионе возвели 80 объектов – 37 школ и 43 детских сада. В планах на 2024-й – строительство 90 объектов: 42 школ и 48 садиков. Финансирование также предусмотрено как из бюджета, так и из внебюджетных источников», – рассказал Брынцалов.Он подчеркнул, что все новые школы и сады строятся в первую очередь по запросам жителей там, где они особенно необходимы. Подмосковные депутаты со своей стороны постоянно контролируют ход строительства объектов в своих городских округах.
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Лора Луганская