Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Московской области в этом году планируют построить 42 школ и 48 детсадов

В Московской области в этом году планируют построить 42 школ и 48 детсадов

09 февраля 2024, 14:52
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье в 2024 году рассчитывают построить 90 школ и детских садов. Об этом заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов во время обсуждения в региональном парламенте вопроса строительства объектов образования.

«В прошедшем году за счёт областного бюджета и внебюджетных средств в регионе возвели 80 объектов – 37 школ и 43 детских сада. В планах на 2024-й – строительство 90 объектов: 42 школ и 48 садиков. Финансирование также предусмотрено как из бюджета, так и из внебюджетных источников», – рассказал Брынцалов.
Он подчеркнул, что все новые школы и сады строятся в первую очередь по запросам жителей там, где они особенно необходимы. Подмосковные депутаты со своей стороны постоянно контролируют ход строительства объектов в своих городских округах.

Читайте также:

Строители отчитались о ходе возведения школы на 1050 мест в Пушкине

В Лобне в конце лета сдадут одну из крупнейших школ Подмосковья

В ЖК «Горки Парк» продолжается строительство новой школы на 1100 мест
#школы
#детские сады
#московская область
#подмосковье
#мособлдума
#строительство
#игорь брынцалов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава Котельников Жигалкин проверил ход строительства школы в микрорайоне Парковый
09 февраля 2024, 14:43

Фото: пресс-служба администрации г.о. Котельники

Школу, рассчитанную на 2 тысячи учеников, возводят в микрорайоне Парковый городского округа Котельники, ход работ проверил глава муниципалитета Сергей Жигалкин, сообщает пресс-служба администрации округа.
«Все этапы строительства (этого объекта — прим. ред.) держу на личном контроле. Важно, чтобы работы производились качественно, и школа была сдана в срок», — сказал Жигалкин.
В настоящее время на объекте монтаж кровли выполнен на 81%. Кладка стен и перегородок сделана на 87%. Введутся работы по отделке технических помещений, монтируется оборудование индивидуального теплового пункта. Кроме того, в здании начали обустраивать фасад и устанавливать оконные блоки. Продолжается монтаж инженерных систем.

Ранее сообщалось, что школу планируется открыть к 1 сентября текущего года.

Читайте также:

В будущем году в Дзержинском откроют долгожданную школу №7

В Лобне в конце лета сдадут одну из крупнейших школ Подмосковья

Строители отчитались о ходе возведения школы на 1050 мест в Пушкине
#котельники
#школа
#строительство
#сергей жигалкин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мегаволны – Арктический Феномен
Гигантские волны арктики: российские ученые раскрывают морские тайны
09 февраля 2024, 14:39

Фото: iStock/marc chesneau

Невероятное открытие российских ученых в Арктике потрясает мир: мегаволны высотой до 50 метров бушуют у берегов Ненецкого автономного округа.
Согласно опубликованной статье, это явление ранее не наблюдалось, вызывая волнение ученых и океанологов со всего мира.

Исследователи отмечают, что такие колоссальные волны образуются при взаимодействии подводных течений с неровностями морского дна. Но что делает это открытие еще более захватывающим, так это его потенциальное влияние на международное судоходство, рассказывают Lenta.ru.

Пролив Карские ворота, где зарегистрированы эти мегаволны, играет ключевую роль в Северном Ледовитом океане, будучи неотъемлемой частью Северного морского пути, который соединяет Тихий и Атлантический океаны.

Читайте также:

Командующий ВМС Ирана: РФ, Иран и Китай проведут совместные военные учения

Воскрешение из мертвых: российские ученые излечат рак и увеличат мозг

Американские учёные нашли бактерию, вызывающую болезнь кишечника через секс
#море
#ученые
#исследование
#судно
#мир
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Депутат Лантратова: Родителям военных надо разрешить брать отпуск вместе с ними
09 февраля 2024, 14:38

Фото: istockphoto.com/Aleksandr Golubev

Депутат Госдумы Яна Лантратова выступила с инициативой разрешить родителям военных брать отпуск одновременно с ними.
Она напомнила, что по закону, супругам военных уже разрешена такая мера. Также парламентарий отметила, что военным в период отпуска важно проводить время и с родителями. Кроме того, подобные запросы поступают ей и от самих граждан.

«Прошу рассмотреть целесообразность установления права родителей военнослужащих на предоставление отпуска одновременно с отпуском военнослужащих и представить позицию министерства по данному вопросу», — приводит RT текст обращения Лантратовой на имя главы Минтруда Антона Котякова.

Ранее сообщалось, что власти Республики Коми подготовили список мер поддержки семей с детьми в 2024 году. Как передаёт «Царьград», с начала этого года в 10 раз вырастет ежемесячное пособие для беременных. Выплата составит 10 тыс. рублей и будет доступна с 12-й недели беременности вплоть до появления ребёнка на свет.

Читайте также:

Депутат Фёдоров предложил в 10 раз повышать неоплаченные штрафы для иноагентов

Депутат Сухарев предложил отпуск для военных при рождении ребёнка

Бессараб назвала замечательной идею отпуска для военных при рождении ребёнка
#пособие
#отпуск
#обращения
#депутат
#военные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Общественники взялись за блогеров: черный список и судьба тех, кто молчит об СВО
Общественная палата создаст черный список российских YouTube-блогеров
09 февраля 2024, 14:21

Фото: iStock/FabrikaCr

В Общественной палате РФ обсудили тему: «Российские блогеры на экстремистских иностранных площадках». О том, за что блогеры будут попадать в черный список, как они используют серые схемы и что будет с теми, кто до сих пор не озвучил свою позицию по СВО, читайте в материале «Радио 1».

Блогеры из YouTube попадут в черный список


В России создадут черный список российских YouTube-блогеров. С такой инициативой выступил зампред комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.


Он пояснил, что в черный список войдут те, кто продолжает осуществлять деятельность на иностранных площадках, при этом позиционируя себя, как российский блогер. По его мнению, такая позиция может свидетельствовать о том, что контентмейкеры намерены скрывать свои доходы или ведут вражескую деятельность.

Малькевич полагает, что подобная мера позволит стимулировать переход блогеров с иностранных площадок на отечественные.


Блогеры умышленно используют серые схемы


Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике Артем Кирьянов заявил, что несмотря на большие штрафы, иностранные сервисы продолжают свою деятельность в России.

«Гугл не уходит из России, несмотря на введенные в России штрафы. Он уже заплатил 34 миллиарда рублей. Они (иностранные сервисы – прим.ред) готовы платить большие деньги, только чтобы не уходить», - заявил Кирьянов.
Блогеров, которые продолжают размещать контент на запрещенных в России платформах, депутат обвинил в отмывании денег, так как он уверен, что нарушения законодательства они допускают умышленно. Кирьянов привел в пример Елену Блиновскую, и отметил, что сумма неуплаченных ею налогов слишком велика, чтобы говорить о том, что она «оступилась случайно».

«Это не просто случайные уклонения по незнанию. Это схемы по отмыванию и по уклонению», - подчеркнул депутат.

Он также отметил, что российское законодательство достаточно либерально, и если человек один раз допустил неуплату налогов, но впоследствии полностью возместил их, то он не будет отбывать реальное наказание в тюрьме.

«Если человек оступился один раз и заплатил, он не сядет, однако такой шанс у него один. В случае наших блогеров речь идет о системе, об умысле», - подытожил депутат.


Заплатил налоги-спи спокойно


Заместитель начальника контрольного управления ФНС России Константин Новоселов заявил, что основные платформы, на которых размещают контент блогеры - это Tik-Tok, Instagram * и YouTube, потому что эти площадки удобны по скорости распространения контента и использованию. Он также добавил, что в последнее время наблюдается тенденция прироста аудитории в социальной сети ВКонтакте и Rutube.

Новоселов затронул в своей речи одну из основных целей ФНС и сообщил, что она состоит в том, чтобы побуждать налогоплательщиков к добровольному декларированию.По его словам, половина поступлений от блогеров обеспечено именно добровольной уплатой налогов.

«Тренд по добровольной уплате сохранился. Слоган «мы платим налоги и спим спокойно» для многих работает», - заявил Новоселов.


Tik-Tok размещает деструктивный контент


Директор Центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО, генеральный директор «Белого Интернета» Элина Сидоренко рассказала о том, что запрещенные в России социальные сети не дают сведений о том, сколько денег они платят блогерам за рекламу, что создает затруднение для налоговых служб.

«Запрещенные в России сети не дают сведений о том, сколько денег они заплатили блогеру. Такие площадки вне рамок контроля. Здесь нужно относиться с большей принципиальностью в части конкретных блогеров, которые размещают рекламу», - заявила Сидоренко.

По ее словам, за прошедший год, в российских социальных сетях было заблокировано 60 тысяч деструктивного контента. С начала 2023 года была установлена ответственность за размещение подобного контента на иностранных сервисах. Так, на 900 тысяч рублей был оштрафован Tik-Tok.

Глава «Белого Интернета» также привела статистику по распространенным в социальных сетях фейкам по итогам 2023 года.

«Три тысячи оригинальных фейков и 8,5 миллионов фейковых копий были выявлены в 2023 году. Предполагается, что в 2024 году эта цифра вырастет на 60 процентов», - заявила Сидоренко.

Политическая цензура на YouTube

Заместитель главы комиссии по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Общественной палаты РФ Александр Асафов заявил, что блогеры не переходят на российские площадки, потому что они хотят оставаться в серой зоне. Он также обратил внимание на то, что на зарубежных платформах существует политическая цензура, которая блокирует контент, который не соответствует мнению Запада.

«Например, Такер Карлсон – он использует свою площадку. Если он будет использовать западные ресурсы, то подвергнется цензуре политической», - заявил Асафов.


Запад введет санкции против блогеров-ждунов


Участники круглого стола сообщили, что в новый пакет антироссийских санкций могут быть включены блогеры, которые размещают контент на иностранных сервисах, но при этом не высказываются об СВО.

«Туда войдут те, кто не поддерживает СВО или ведут неполитический контент. Такие своего рода ждуны», - прозвучало на заседании.

YouTube назвали информационным оружием Запада и заявили, что там невозможно разместить интервью, которое не соответствует политике платформы.

В ходе обсуждения деятельности блогеров, речь также зашла об Анастасии Ивлеевой, которая привлекла внимание налоговых органов после организации скандальной «голой вечеринки».
«Ивлеева лишилась контрактов после «голой вечеринки», кадры с которой случайно попали в сеть. Если бы этого не произошло, она бы продолжила сниматься в кино и т.д. Однако если бы к ней было приковано внимание после того, как стали известны суммы ее неуплаченных штрафов, был бы другой эффект. Однако таких как она много, тех, кто не попал в поле зрения налоговой», - поделились мнениями общественники.

На заседании также прозвучало, что благодаря неоднократному обсуждению темы и множеству озвученных ранее предложений по регулированию деятельности блогеров, Госдума создала рабочую группу для подготовки законопроекта об урегулировании работы инфобизнесменов и коучей, которые занимаются образовательной деятельностью в социальных сетях.


Читайте также:

Эксперт рассказала, как мошенники пользуются доверием подписчиков популярных блогеров

В деле Блиновской появился новый фигурант

«Жертва привлекает жертву»: Эксперт объяснила, как «инфоцыгане» заманивают людей на курсы

*соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.
#санкции
#налоги
#вконтакте
#сми
#фнс
#социальные сети
#штрафы
#youtube
#instagram
#доходы
#площадки
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Большинство россиян заявили о доверии Владимиру Путину
ВЦИОМ: Владимиру Путину доверяют 79,1% россиян
09 февраля 2024, 14:03

Фото: сайт Кремля

Большая часть россиян (79,1%) скорее доверяют президенту РФ Владимиру Путину, а 77,1% опрошенных одобряют его деятельность. Об этом говорят результаты опроса ВЦИОМ, передают РИА Новости.

Российскому лидеру не доверяют 16,8% респондентов, а 14,9% не одобряют деятельность главы государства.

Опрос был проведен с 29 января по 4 февраля с помощью телефонного интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров. В нем приняло участие 1600 граждан, достигших совершеннолетнего возраста.

9 февраля было опубликовано интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Отмечается, что это первое интервью главы Рф зарубежному журналисту с начала спецоперации на Украине. Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что оно стало одним из самых важных в современной истории. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

«Карлсон не струсил и не сдулся»: Медведев похвалил Карлсона за интервью с Путиным

Путин: доллар должен перестать быть политическим инструментом

«Конечно, вы!»: Путин обвинил США в том, что они взорвали оба «Северных потока»
#опрос
#вциом
#интервью
#новости
#рф
#владимир путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные школьники посетили выставку «Россия» в День науки
09 февраля 2024, 13:30

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Школьники из Подмосковья попробовали себя в роли исследователей на выставке «Россия». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Выставку посетили свыше 150 учеников школ РАН Подмосковья, Технолицея им. В.И. Долгих и Физтех-лицея им. П.Л. Капицы.

«Учащиеся посетили научный лекторий, где им представили увлекательные лекции на самые разные темы. Они узнали о применении ускорителей, о том, что изучает фотоника, как работают сенсоры и что такое инфодемия. Организаторы-волонтёры провели экскурсию для учащихся по выставке «Десятилетие науки и технологий». В ходе этой экскурсии ребята узнали о великих российских и советских учёных, которые внесли значительный вклад в развитие отечественной науки», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что на выставке ребята смогли попробовать напитками с разнообразными вкусами, которые были приготовлены с применением жидкого азота

Читайте также:

Подмосковных школьников приглашают на олимпиаду по промышленному программированию

Подмосковных школьников приглашают принять участие в олимпиаде по защите информации

В Подмосковье прошли лекции о профессиях и достижениях в транспортной отрасли
#подмосковье
#образование
#школьники
#ран
#экскурсии
#физтех
#развитие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковных школьников приглашают принять участие в олимпиаде по защите информации
09 февраля 2024, 13:20

Фото: iStock/Peshkova

Олимпиада по защите информации Ugra CTF 2024 состоится для учеников 8-11 классов, принять в ней участие могут школьники из разных регионов России, включая Подмосковье, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
«Участникам олимпиады нужно будет исследовать информационные системы и извлечь из них недостаточно защищённые данные. Задания будут разбиты по категориям, связанным с разными причинами уязвимости информационных систем», — говорится в сообщении.
Олимпиада будет проводиться онлайн в ближайшие выходные — 10 и 11 февраля. На первом этапе в соревновании будут участвовать команды из пяти человек. Победители пройдут в финальный этап, где будут соревноваться индивидуально. Финал назначен на 30 марта.

Для участия в олимпиаде нужно зарегистрироваться по ссылке.

Читайте также:

Подмосковных школьников приглашают на олимпиаду по промышленному программированию

Подмосковные школьники могут принять участие в олимпиаде по информатике

В Подмосковье прошли лекции о профессиях и достижениях в транспортной отрасли
#информатика
#олимпиада
#школьники
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В этом году провели капремонт поликлиники в Удельной.
09 февраля 2024, 12:27

Фото: Антон Чернов

В 2024 году капитально отремонтируют поликлинику и стационар Раменской областной больницы. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
В ходе рабочей встречи глава городского округа Раменское Николай Ханин доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву о планах на 2024 год в сфере здравоохранения.

«Ранее, Андрей Юрьевич, вы давали поручение наполнить узкими специалистами модернизированную поликлинику в Удельной. Эта задача выполняется, ведем большой набор. Сейчас укомплектованность врачами составляет 95%», – отметил глава округа.

Он также добавил, что привлекать медиков в городской округ помогают региональные меры социальной поддержки.

Стоит отметить, что на сегодняшний день уже 174 медработника получили земельные участки,а 41 специалисту выплачивают компенсацию за аренду жилья. Также для медиков предусмотрено служебное жилье.


Читайте также:

В Истре за год отремонтируют более 100 трансформаторных подстанций

В Подмосковье за девять лет построили и обновили 535 объектов водоснабжения

Воробьёв пригласил инвесторов участвовать в программе расселения аварийного жилья
#жильё
#раменское
#земельные участки
#меры
#медики
#поликлиника
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Раменском планируют открыть новую школу на 550 мест
09 февраля 2024, 12:10

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Строительство СОШ на 550 мест по ул. Высоковольтная продолжается в городском округе Раменское. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
В новой школе планируют сделать большой и малый спортивные залы, а также актовый зал на 200 мест.

«Готовность объекта составляет 45%. Это очень важная для муниципалитета школа. Подчеркну, что данное учебное заведение позволит частично разгрузить СОШ №6. Рядом со школой расположено здание бывшего роддома. Сейчас совместно с министерством здравоохранения мы проводим в нем капитальный ремонт и модернизацию. Это будет поликлиника для детей и взрослых», – поделился глава городского округа Раменское Николай Ханин.

Стоит отметить, что школу планируется сдать раньше срока - к 1 сентября 2024 года.

Читайте также:

Строители отчитались о ходе возведения школы на 1050 мест в Пушкине

В Лобне в конце лета сдадут одну из крупнейших школ Подмосковья

В ЖК «Горки Парк» продолжается строительство новой школы на 1100 мест
#школа
#раменское
#ремонт
#здание
#подмосковье
#строительство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф