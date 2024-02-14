Бесплатную юридическую помощь в Подмосковье за год получили 420 участников СВО

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Участники специальной военной операции и члены их семей могут получить бесплатную юридическую помощь в Государственном юридическом бюро Московской области. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«Эта одна из многочисленных мер поддержки, которая действует на территории Подмосковья для наших героев и их родных. За прошлый год за бесплатной юридической помощью обратились 420 участников СВО и членов их семей. Как правила, вопросы были связаны с оформлением льгот, компенсаций и выплат», – написал Брынцалов в своём телеграм-канале.Он добавил, что на специальной карте можно найти адреса центров помощи.
Брынцалов также привёл график приёма мобильного офиса «Юрмобиль».
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Лора Луганская