Мособлдума одобрила федеральные законопроекты по совершенствованию налоговой системы

Фото: пресс-служба Мособлдумы
Депутаты Мособлдумы в ходе очередного заседания поддержали без замечаний федеральные законопроекты по совершенствованию налогового и бюджетного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Проекты направлены на более справедливое распределение налогового бремени и касаются тех, у кого высокие личные и корпоративные доходы. Одним из главных нововведений станет внедрение прогрессивной шкалы НДФЛ. Детали можно найти по ссылке. Установление прогрессивной шкалы коснётся только 3% трудоспособных жителей страны.
При этом предусмотрены меры поддержки тем, у кого меньший доход. В частности, предлагается снизить налоговую нагрузку на семьи с детьми. Предусматривается повышение в два раза налоговых вычетов при расчёте НДФЛ. А для семей с низким уровнем дохода вводится такой новый инструмент, как семейная налоговая выплата.
Как отметил Игорь Брынцалов, после принятия законов на федеральном уровне подмосковные парламентарии внесут необходимые изменения в региональное законодательство.
Фото: пресс-служба Мособлдумы
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При этом предусмотрены меры поддержки тем, у кого меньший доход. В частности, предлагается снизить налоговую нагрузку на семьи с детьми. Предусматривается повышение в два раза налоговых вычетов при расчёте НДФЛ. А для семей с низким уровнем дохода вводится такой новый инструмент, как семейная налоговая выплата.
«Речь идёт в том числе о введении прогрессивной шкалы налогообложения. Напомню, что в послании Федеральному Собранию президент поручил сделать налоговую систему более справедливой. Такой запрос давно назрел в обществе. Изменения не затрагивают заработка участников спецоперации. Это справедливо. Наши храбрые парни защищают Родину, рискуют жизнью и здоровьем», – подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.Он пояснил, что дополнительные средства из федерального бюджета пойдут на развитие регионов, поддержку жителей и бизнеса, реализацию действующих и новых нацпроектов. Будет продлена программа материнского капитала. Продолжится совершенствование мер поддержки семей с детьми, материнства и молодёжи.
Как отметил Игорь Брынцалов, после принятия законов на федеральном уровне подмосковные парламентарии внесут необходимые изменения в региональное законодательство.
Фото: пресс-служба Мособлдумы
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Лора Луганская