Брынцалов: в Подмосковье ежегодно вводятся новые меры поддержки медиков

Фото: пресс-служба Мособлдумы
В системе здравоохранения Московской области трудятся более 26 тыс. врачей и порядка 46 тыс. представителей среднего медицинского персонала. Такими данными поделился председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«Ежегодно мы вводим дополнительные меры поддержки, чтобы привлечь в регион медицинских специалистов, стремимся обеспечить им комфортные условия труда, строим новые и ремонтируем существующие медучреждения, оснащаем их современным оборудованием», – отметил Брынцалов.Он поздравил представителей отрасли с наступающим Днём медицинского работника, который в России каждый год отмечают в третье воскресенье июня.
«Врачи, медсёстры, фельдшеры, санитары – те, для кого помощь людям является ежедневной работой, заслуживают наших искренних поздравлений и наилучших пожеланий. Ваш труд – это проявление человечности и самоотверженности. Именно благодаря вам тысячи людей вновь обретают здоровье и надежду на будущее», – сказал парламентарий.Он напомнил, что совсем недавно Мособлдума приняла закон о расширении программы «Земля врачам». Теперь бесплатный участок смогут получить также врачи-психиатры и медики в Кашире. Всего за время действия программы было предоставлено 2,2 тыс. участков, а в этом году – уже свыше 100.
О мерах поддержки медиков в Московской области можно узнать по ссылке.
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Лора Луганская