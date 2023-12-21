Мособлдума продлила бесплатный проезд для отдельных категорий льготников

Фото: сайт Мособлдумы
Мособлдума продлила до конца 2024 года бесплатный проезд для отдельных категорий жителей Московской области, сообщается на сайте регионального парламента. Соответствующий закон депутаты приняли в ходе 71-го заседания – заключительного в 2023 году.
«Такая мера поддержки затрагивает более 1,5 млн жителей Подмосковья. В 2024 году в бюджете региона на эти цели предусмотрены средства: на проезд на транспорте Москвы – в объёме 3,9 млрд рублей, на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении – 6,6 млрд рублей», – отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.Мера социальной поддержки по бесплатному проезду распространяется на железнодорожный транспорт пригородного сообщения, кроме скорых и скоростных поездов повышенной комфортности; в Москве – на автомобильный и общественный транспорт, а также в метро для граждан в возрасте 60 лет и старше; Московском метро, включая монорельс, а также малое кольцо Московской железной дороги.
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Лора Луганская