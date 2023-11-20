В Подмосковье за два года обеспечат жильём около 2 тыс детей-сирот

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В Московской области планируют обеспечить жильём 1 988 детей-сирот. В проекте трёхлетнего бюджета на это запланированы необходимые средства, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«В течение двух лет мы планируем обеспечить жильём 1 988 человек. На это в 2024 году будет выделено более 3 млрд рублей. Выдача сертификатов на жильё не ограничена сроками. Такая практика была опробована в этом году и успешно себя зарекомендовала. Сами дети не раз обращались к нам, так как их заинтересовала такая форма получения жилья. Можно выбрать квартиру там, где нравится, в любом городском округе», – рассказал Брынцалов.Согласно федеральному законодательству, дети-сироты могут получить жилищный сертификат с 23 лет. Однако Подмосковье стало первым регионом, где сертификаты можно получить с 18 лет. При этом у детей останется выбор: они могут получать как сертификат, так и само жильё.
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Лора Луганская