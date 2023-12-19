В Мособлдуме обсудили помощь жителям Подмосковья с инвалидностью

Фото: пресс-служба Мособлдумы
В Московской области сегодня проживают более 380 тыс инвалидов и 29,5 тыс детей с инвалидностью. Такой статистикой поделился председатель комитета Мособлдумы по социальной политике Андрей Голубев. На расширенном заседании комитета обсудили тему реализации прав инвалидов, сообщается на сайте регионального парламента.
По словам депутата, Мособлдума и центральные исполнительные органы за последние годы приняли ряд законов по поддержке инвалидов.
Также, по его словам, недавно была введена новая ежемесячная выплата на 18 тыс рублей по уходу за ребёнком-инвалидом, который не может самостоятельно себя обслуживать. Эту выплату оформили более 600 подмосковных семей.
Помимо этого, Голубев напомнил, что Подмосковье стало первым регионом, где был создан Центр социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки». Там программу реабилитации уже прошли более 100 участников СВО.
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«Была введена ежегодная выплата в 13 тыс рублей семьям с детьми-инвалидами, обучающимися в школах. В 2023 году эту выплату получили более 4 тыс семей. Более 2 тыс. жителей Подмосковья получают ежемесячную выплату в 28 тыс рублей на уход за инвалидами», – рассказал Голубев.
Помимо этого, Голубев напомнил, что Подмосковье стало первым регионом, где был создан Центр социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки». Там программу реабилитации уже прошли более 100 участников СВО.
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Лора Луганская