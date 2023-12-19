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В Мособлдуме обсудили помощь жителям Подмосковья с инвалидностью

19 декабря 2023, 20:42
Фото: пресс-служба Мособлдумы

Фото: пресс-служба Мособлдумы

В Московской области сегодня проживают более 380 тыс инвалидов и 29,5 тыс детей с инвалидностью. Такой статистикой поделился председатель комитета Мособлдумы по социальной политике Андрей Голубев. На расширенном заседании комитета обсудили тему реализации прав инвалидов, сообщается на сайте регионального парламента.
По словам депутата, Мособлдума и центральные исполнительные органы за последние годы приняли ряд законов по поддержке инвалидов.
«Была введена ежегодная выплата в 13 тыс рублей семьям с детьми-инвалидами, обучающимися в школах. В 2023 году эту выплату получили более 4 тыс семей. Более 2 тыс. жителей Подмосковья получают ежемесячную выплату в 28 тыс рублей на уход за инвалидами», – рассказал Голубев.

Также, по его словам, недавно была введена новая ежемесячная выплата на 18 тыс рублей по уходу за ребёнком-инвалидом, который не может самостоятельно себя обслуживать. Эту выплату оформили более 600 подмосковных семей.

Помимо этого, Голубев напомнил, что Подмосковье стало первым регионом, где был создан Центр социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки». Там программу реабилитации уже прошли более 100 участников СВО.

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#мособлдума
#депутаты
#инвалиды
#социальная поддержка
#выплаты
#подмосковье
#московская область
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К голосовому помощнику приложения «Подмосковные стройки» обратились 2,5 тыс раз
19 декабря 2023, 20:14

Фото: пресс-служба Госстройнадзора МО

С начала работы голосового помощника Алиса в приложении «Подмосковные стройки» сервис получил около 2,5 тыс запросов от жителей. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Госстройнадзора Московской области.
«Все пожелания направлены разработчикам, и Алиса получит дополнительные навыки – например, научится чётче распознавать упоминание корпусов, секций и чисел. В приложение также внесены сведения о расположении и статусе строительства социальных объектов. Голосового помощника можно спрашивать о строительстве школ, поликлиник, детсадов и других объектов», – говорится в сообщении.
С апреля этого года путём голосового поиска можно узнать об этапах строительных работ многоквартирных домов региона. Для этого нужно дать Алисе команду: «Узнай у «Подмосковных строек», как строится жилой комплекс», далее название и номер дома.

Пользоваться голосовым поиском информации можно с мобильного телефона, «умной колонки» или стационарного компьютера.

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#московская область
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Запущен паром «Генерал Черняховский», который совершит беспилотный рейс
19 декабря 2023, 19:37

Фото: istockphoto/rarrarorro

Первое в РФ морское судно совершит полностью беспилотный рейс.
Экопаром «Генерал Черняховский», который обслуживает морскую линию между Санкт-Петербургом и Калининградом, отправлен на линию Усть-Луга - Калининград.

Об этом информирует корреспондент ТАСС с церемонии запуска, состоявшейся в рамках международного форума «Цифровая транспортация».

В торжественной церемонии в формате видео-участия поучаствовал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, замминистра транспорта Александр Пошивай, президент Sitronics Group Николай Пожидаев.

«Это старт полноценной коммерческой эксплуатации судна, которое должно доставить в Калининградскую область важные социально-значимые грузы», - отметил Белоусов.
По его словам, запуск парома в автономном режиме является результатом работы, которая длилась несколько лет.

«Это огромные паромы, двухсотметровые. Это, для сравнения, два футбольных поля длиной. Я очень горжусь командой, которая занималась внедрением, потому что несколько раз побывал на паромах, просто оценил трудовой подвиг коллег, которые заставили собственно системы корабельные работать в автономной навигационной системе воедино и слаженно», - отметил Николай Пожидаев.
«Генерал Черняховский» является первым в России морским экопаромом с автономным управлением, который способен работать на стратегически важной линии между морскими портами Усть-Луга и Калининград. Судно заказало ФГУП «Росморпорт». Его оборудовали системами автономного управления от российского разработчика Sitronics Group.

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#россия
#новости
#общество
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Метеоролог Позднякова назвала основную причину резкого потепления в Москве
Метеоролог Позднякова: Такая погода установилась из-за циклона
19 декабря 2023, 19:03

Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

Метеоролог Татьяна Позднякова заявила, что резкое потепление в Москве установилось из-за циклона, в центре которого мы находимся.
По словам специалиста, сейчас мы располагаемся как раз в тёплом секторе этого циклона.

«Благодаря своей глубине, циклон закачивает большие порции тёплого воздуха с юга. Закачка идёт практически по Средиземному морю. Поэтому у нас температура сейчас положительная. И в течение дня, и прошедшей ночью она способствует таянию снега. Поэтому даже те сосульки, которые образовались за предыдущий период, начинают таять под воздействием тепла, которое принёс атлантический циклон», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Позднякова.

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#сосульки
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Автомобили из китайских комплектующих начали собирать на заводе в Калуге
Кроссоверы из машинокомплектов из КНР начали собирать на заводе ПСМА в Калуге
19 декабря 2023, 19:02

Фото: iStock/Traimak_Ivan

На заводе ПСМА в Калуге запущена сборка среднеразмерных кроссоверов из китайских комплектующих. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на директора по стратегическому развитию компании «Автомобильные технологии» Павла Безрученко.
Отмечается, что компания занимается сборкой автомобилей из комплектующих, закупленных в Китае.

Ранее «Автомобильные технологии» были лишь дистрибьютором и поставщиком комплектующих, а также занимались поставкой в Россию автомобилей французской марки Peugeot по параллельному импорту.

Представитель фирмы заявил, что в будущем компания планирует перейти на полный цикл производства.

Безрученко отметил, что первые автомобили, выпущенные на калужском заводе, будут стоить около четырёх миллионов рублей.

Напомним, что до 2022 года на заводе ПСМА в Калуге производилась сборка автомобилей Peugeot, Citroen, Opel и Mitsubishi. Но после ухода производителей с российского рынка, в цехах начали собирать отечественные машины.

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#автомобили
#производители
#завод
#китай
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Число обращений к сервисам подмосковного Геопортала за год выросло на 20%
19 декабря 2023, 18:50

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Сервисами Геопортала Московской области с начала года воспользовались более 5 млн жителей и инвесторов. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры.
«За всё время работы к Геопорталу обратились 15,1 млн раз. Это около 8,5 тыс просмотров в день. В текущем году ресурсом воспользовались свыше 5 млн раз. Рост составил 20%», – рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
По данным Мособлархитектуры, самые популярные сервиса портала – «Градпроработка онлайн» (6,3 млн обращений за время работы). Далее идут «Кадастровый инженер» и «Стройка рядом с домом».

Геопортал Подмосковья содержит градостроительные сервисы и информацию о базовых пространственных данных территории региона. Он был создан в 2019 году.

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

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#портал
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье с начала года благоустроили 15 родников за 15 млн рублей
19 декабря 2023, 18:30

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

В Московской области с начала года благоустроили территорию вблизи 15 родников. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования региона.
Программа «Родники Подмосковья» была реализована за счёт внебюджетных средств благотворителей – местных компаний, недропользователей, промышленных предприятий, а также пожертвований жителей. Общие затраты превысили 15 млн рублей.

Родники расположены в городских округах Балашиха, Сергиев-Посадский, Серпухов, Талдомский, Егорьевск, Луховицы, Ступино и Коломна. 19 декабря после благоустройства был открыт Зубцовский родник, который находится в Сергиево-Посадском городском округе.
«Приятно, что на благоустройство источников обращают внимание не только госорганы и простые граждане, но и коммерческие организации, представители бизнеса. Они выделяют средства на ремонт, очистку и оборудование мест для набора воды», – сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Министр уточнил, что всего в Подмосковье расположено около 800 родников.

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#подмосковье
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Алтайские власти разрешили усыплять бездомных животных
19 декабря 2023, 18:30

Фото: istockphoto/AlxeyPnferov

Власти Республики Алтай дали разрешения усыплять бездомных животных.
Об этом сказано в сообщении, которое опубликовали на сайте Государственного собрания — парламента региона.

Закон, который приняли депутаты, позволяет органам местного самоуправления усыплять бездомных животных. Речь идет об агрессивных особях либо о животных, которые причинили вред здоровью людей. Под действие новой нормы оказываются невостребованные животные в местах временного содержания, которые не являются приютами.

Telegram-канал Mash Siberia пишет, что закон поддержали 30 из 35 депутатов. Он позволяет усыплять животных по истечении 11 дней после отлова. После принятия закона зоозащитники собрались на пикет перед зданием Госсобрания.

Ранее закон, разрешающий усыплять бесхозных животных, приняли в Бурятии. Умерщвление животных допускается, если в течение 30 дней животным не найдут нового хозяина.

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#животные
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Многодетная семья бежала в Россию из Германии от ювенальной полиции
РФ предоставила временное убежище семье из ФРГ, бежавшей от ювенальной полиции
19 декабря 2023, 18:21

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Из Германии в Россию сбежала многодетная семья из-за угрозы изъятия детей полицией. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Отец, мать и шестеро детей, четверо из которых несовершеннолетние, прибыли в Калужскую область в ноябре. По словам родителей, одной из основных причин переезда стало опасение, что органы ювенальной полиции ФРГ заберут детей», - пояснила Волк в своем Telegram-канале.

Она рассказала, что семья из Германии обратилась в российские миграционное отделение с просьбой предоставить временное убежище. Сотрудники полиции оперативно рассмотрели обращение и в торжественной обстановке вручили совершеннолетним членам семьи документы о предоставлении временного убежища на территории России.

Далее семья планирует получить российское гражданство.

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Аналитик Бакулина заявила о новой схеме мошенничества на маркетплейсах
19 декабря 2023, 17:57

Фото: istockphoto.com/Poike

Специалист группы анализа внешних цифровых рисков компании Екатерина Бакулина рассказала, что мошенники придумали новую схему обмана граждан на маркетплейсах, суть которой заключается в предложении подзаработать на отзывах.
Так, по её словам, мошенники сначала предлагают работу по написанию отзывов на известных маркетплейсах, а после их оставления и загрузки скриншотов в Telegram-бот пользователям обещают оплату на карту. При этом, в процессе оплаты аферисты временно списывают средства с карты «в целях безопасности».

«Набрав в поиске адрес Telegram-канала, предлагающего заработок, мы видим, что это целая сеть каналов и ботов. Подписчиков у канала более 19 тыс., а существует он с августа 2023 года. При переходе в канал пользователей перенаправляют на Telegram-бот, который предоставляет инструкцию по оставлению отзывов на различных площадках. Отзывы оставлять нужно не только на маркетплейсах, но и на популярных площадках. К каждому из сервисов есть отдельная инструкция», — пояснила в беседе с Газета.ру Бакулина.

Специалисты призывают граждан быть бдительными и аккуратными.

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