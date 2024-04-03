Мособлдума расширит меры поддержки участников СВО и их семей

Фото: пресс-служба Мособлдумы
Депутаты Мособлдумы на заседании 4 апреля планируют расширить меры поддержки участников специальной военной операции. Будет рассмотрено два законопроекта в рамках социальной газификации и квотирования рабочих мест.
«У нас действуют льготы при подключении газа. Некоторые категории граждан могут рассчитывать на бесплатные работы внутри участка и установку газового оборудования стоимостью до 80 тыс. рублей. В феврале прошлого года это право мы предоставили ветеранам боевых действий, а в июне – мобилизованным. Считаем, что необходимо дать такую возможность всем участникам спецоперации и членам их семей», – заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.Второй законопроект вводит квоты для приёма на работу ветеранов боевых действий.
«Нам важно поддержать наших воинов, которые возвращаются домой с СВО. Они хотят работать и развиваться. У многих есть семьи. Важно, чтобы мужчины могли обеспечить близких. Для работодателей, если сотрудников более 100, квота составит 1% от среднесписочной численности работников», - пояснил Брынцалов.Он добавил, что работодатели, которые оформляют на работу ветеранов боевых действий, получают субсидии от государства. Малые и средние предприятия могут рассчитывать на статус социальных.
Брынцалов пообещал, что подмосковные власти будут и дальше расширять меры поддержки участников СВО и их близких. Эту задачу он назвал одной из приоритетных.
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Лора Луганская