Воробьёв объяснил, кому из подмосковных педагогов положена доплата за аренду жилья

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Московской области со следующего года по инициативе губернатора Андрея Воробьёва стартует новая мера поддержки педагогов. Она направлена на привлечение на работу в регион лучших учителей.
«Перемены и достижения в каждой отрасли начинаются с сильных профессиональных команд. Поэтому стараемся находить возможности для привлечения и закрепления в регионе лучших специалистов. С января запускаем в Подмосковье новую программу поддержки педагогов, аналогичную той, которая действует для медиков. Это компенсация за аренду жилья. Если у тебя нет своей квартиры и ты вынужден её снимать, то ежемесячно тебе будет начисляться плюс 20 тыс рублей к зарплате», – пояснил Воробьёв.По его словам, эта мера оказалась очень востребованной в здравоохранении.
Новую выплату смогут получать как подмосковные педагоги, так и приезжие. Это учителя-предметники, преподающие самые востребованные дисциплины – математику, русский язык, физику, информатику, биологию, химию, а также учителя начальных классов.
Главное условие получения компенсации – отсутствие у педагога, его супруга или детей собственного жилья в Московской области. Оформить ежемесячную компенсацию можно будет на региональном портале госуслуг.
Еще одна новая мера привлечения педагогических кадров – особые грантовые выплаты для 14 так называемых «примкадных» городских округов. Именно там идёт активное строительство школ.
В Подмосковье действуют и другие меры поддержки учителей. Так, программа «Социальная ипотека» помогает приобрести жильё на льготных условиях. Стоимость квартиры оплачивает область, а специалист гасит проценты по кредиту.
Помимо этого, предусмотрены выплаты классным руководителям – 11 тыс рублей ежемесячно, а также впервые трудоустроенным молодым учителям – 6 тыс рублей каждый месяц. Последние также могут рассчитывать на пособие в 50 тыс рублей при трудоустройстве и в 100 тыс рублей – по окончании второго года работы.
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