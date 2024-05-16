Мособлдума согласовала кандидатуру Мурашова на пост руководителя Минчистоты

Фото: пресс-служба Мособлдумы
Депутаты Мособлдумы на очередном заседании согласовали назначение Владислава Мурашова на должность зампреда правительства – министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
«Создано большое министерство. В одних руках впервые собраны все полномочия по организации чистоты в регионе. Задач много: за май мы должны решить вопрос перевода СНТ на улучшенный порядок вывоза мусора, новые нормативы. Нужно также решить проблему с навалами отходов. В дальнейшем начнём работу с управляющими компаниями, подготовку к зиме, закупку оборудования», – сказал Мурашов, выступая в Мособлдуме.
Владислав Мурашов с 2012 года занимал пост заместителя, затем – первого заместителя министра имущественных отношений Подмосковья.
В 2015 году возглавил Московское областное бюро технической инвентаризации.
С мая 2017 года по июль 2021 годы работал гендиректором Мострансавто.
В 2022 году Мурашов назначен министром сельского хозяйства и продовольствия региона.
В прошлом году получил назначение на должность зампреда правительства – министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
Ранее было подписано постановление о преобразовании Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий в Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, или Минчистоты. Новое ведомство также получило полномочия Министерства жилищно-коммунального хозяйства в части обращения с отходами.
Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, Мурашов в должности заместителя председателя правительства возглавит новое ведомство.
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Лора Луганская