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Мособлдума согласовала кандидатуру Мурашова на пост руководителя Минчистоты

16 мая 2024, 14:50
Фото: пресс-служба Мособлдумы

Фото: пресс-служба Мособлдумы

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Депутаты Мособлдумы на очередном заседании согласовали назначение Владислава Мурашова на должность зампреда правительства – министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
«Создано большое министерство. В одних руках впервые собраны все полномочия по организации чистоты в регионе. Задач много: за май мы должны решить вопрос перевода СНТ на улучшенный порядок вывоза мусора, новые нормативы. Нужно также решить проблему с навалами отходов. В дальнейшем начнём работу с управляющими компаниями, подготовку к зиме, закупку оборудования», – сказал Мурашов, выступая в Мособлдуме.

Владислав Мурашов с 2012 года занимал пост заместителя, затем – первого заместителя министра имущественных отношений Подмосковья.



В 2015 году возглавил Московское областное бюро технической инвентаризации.

С мая 2017 года по июль 2021 годы работал гендиректором Мострансавто.

В 2022 году Мурашов назначен министром сельского хозяйства и продовольствия региона.

В прошлом году получил назначение на должность зампреда правительства – министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Ранее было подписано постановление о преобразовании Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий в Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, или Минчистоты. Новое ведомство также получило полномочия Министерства жилищно-коммунального хозяйства в части обращения с отходами.
Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, Мурашов в должности заместителя председателя правительства возглавит новое ведомство.

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#минчистоты
Россияне назвали наиболее подходящий для смены работы сезон
Опрос: Большинство задумывались о смене работы в период майских праздников
16 мая 2024, 15:36

Фото: iStock/peshkov

Опроса «Зарплаты.ру» и «Консоль.Про» показал, что 72% работающих россиян считают наиболее подходящим временем для смены работы продолжительные майские праздники весной.
«Почти треть (32%) считают, что самый оптимальный период для карьерных изменений — осень, а 23% — лето», — приводит RT дополнение аналитиков.

Основными причинами решения сменить работу у россиян стали размер зарплат, обязанности и наличие корпоративных бонусов.

В исследовании приняли участие более 1,9 тыс. респондентов.

Другой опрос рекрутинговой компании показал, что 37% работодателей не подсчитывают себестоимость адаптации нового сотрудника, 19% не вкладываются финансово в адаптацию новичков. Как передают «Известия», среди остальных для 35% адаптация сотрудников стоит менее 100 тыс. рублей, для 8% – 100-500 тыс. рублей, для 3% – от 800 тыс. до 1 млн рублей. Уточняется, что в этом опросе приняли участие 1 080 респондентов.

Ранее опрос сервиса «Работа.ру» и компании «СберРешения» показывал, что 81% россиян изъявили желание работать дистанционно этим летом.

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В Реутове начинается реконструкция стадиона спортшколы «Приалит»
16 мая 2024, 15:22

Фото: пресс-служба администрации г.о. Реутов

В Реутове начинается реконструкция стадиона спортшколы «Приалит»
«Строители только приступают к подготовительному этапу. В ближайшее время строители вывезут отходы, огородят площадку и установят паспорт объекта, чтобы все желающие имели возможность ознакомиться со сроками строительства», — сказал замглавы Реутова Владимир Покамин.
Он добавил, что объект планируется ввести в эксплуатацию уже в будущем году.

В свою очередь, замглавы округа Лилия Богданова сообщила, что по окончании строительства будет произведена компенсационная посадка деревьев — взамен тех, которые пришлось вырубить для реализации проекта.

В ходе реконструкции на стадионе установят трибуны на тысячу человек, включая места для маломобильных людей. На первом этаже в подтрибунном пространстве проектом предусмотрен конференц-зал, тренажёрный зал для силовых упражнений и занятий акробатикой, раздевалки, душевые, медблок, массажные кабинеты, а также вестибюль с зоной ожидания, кафе и зона для флеш-интервью.

На втором этаже будут спортивные залы, зона отдыха, комнаты для тренеров, комната судей, комментаторская, ложи для просмотра соревнований, массажные кабинеты и хамам

На третьем этаже будет гостиница на 50 человек и актовый зал.

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#реутов
#строительство
#стадион
#спорт
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Депутат Лантратова предложила увеличить штрафы за оскорбление педагогов
16 мая 2024, 15:21

Фото: iStock/alexeyrumyantsev

Депутат Госдумы Яна Лантратова выступила с инициативой увеличить размер штрафов за оскорбление педагогов.
В частности, она предложила дополнить КоАП статьёй «Оскорбление педагогического работника». По её словам, правомерно установить ответственность за оскорбление педагога в виде штрафа для граждан в размере от 5 тыс. до 20 тыс. рублей, для должностных лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

«Важно, что каждый случай такого правонарушения должен быть тщательно исследован и доказан, принятие же новой нормы КоАП России не должно привести к злоупотреблениям, перегибам и давлению на участников образовательного процесса», — прокомментировала в беседе с RT Лантратова.

Соответствующее обращение она направила на имя председателя правительства России Михаила Мишустина.

А в Москве по итогам работы школьников и студентов колледжей с архивами в рамках проекта «Уникальные документы. Взгляд нового поколения» открыли онлайн-доступ к уникальным документам.

«В Москве открыли онлайн-доступ к документам, которые школьники и студенты колледжей помогли признать уникальными. Это личные дела знаменитых деятелей науки Ивана Сеченова, Николая Пирогова, Николая Жуковского, Сергея Вавилова, художника Василия Кандинского, поэта Федора Тютчева, историка Василия Ключевского и других известных людей», – приводит АГН «Москва» сообщение Telegram-канала мэра Москвы Сергея Собянина.

Ранее исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента Ассоциации заслуженных врачей России Юрий Оболонский заявлял, что на учителей в школах оказывается огромное давление как со стороны руководителей, так и со стороны учеников и их родителей.

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#документы
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#правонарушения
#учитель
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Врачи рассказали, как справиться с мигренью
16 мая 2024, 15:18

Фото: istockphoto.com/eternalcreative

Мигрень — это болезнь, которая приносит невыносимые головные боли с определенными специфическими симптомами.
О том, как ее распознать и что с этим делать, в разговоре с «Радио1» объяснили специалисты Химкинской областной больницы.

Классическая форма мигрени сопровождается односторонней, пульсирующей болью, с которой могут быть связаны слезы, тошнота, рвота, озноб и повышенная чувствительность к свету, звукам и запахам. Длительность таких болевых приступов может составлять несколько часов, а иногда и до нескольких дней, что называется мигренозным статусом.

«Обычно мигрень предшествует стадия ауры, которая проявляется нарушениями зрения, чувствительности, речи и двигательных функций, длительность которой может быть от нескольких минут до часа. Иногда перед мигренным приступом может наблюдаться период продрома, характеризующийся слабостью, повышенной чувствительностью к раздражителям и изменениями аппетита», — пояснили врачи.
После приступа мигрени человек может ощущать тяжесть в голове, слабость и расстройство желудка в течение нескольких дней. Интервалы между приступами могут быть очень индивидуальными — от нескольких лет до нескольких раз в месяц. Если количество приступов в месяц превышает 15, то говорят о хронической форме мигрени.

Происхождение этого заболевания до конца не изучено, хотя существует множество теорий. По статистике, мигренью страдает около 15% населения, преимущественно люди интеллектуального труда со склонностью к тревожности. Женщины подвержены мигрени вдвое чаще мужчин, а дебют болезни обычно приходится на период полового созревания.

«Справиться с болевыми ощущениями на пике мигренного приступа практически невозможно. Старинный рецепт для облегчения состояния — ТТТ (тепло, темно, тихо). Для профилактики мигрени рекомендуется вести здоровый образ жизни, следить за режимом сна и управлять стрессом», — подчеркнули специалисты Химкинской областной больницы.
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Семья из Челябинска похоронила канадца вместо отца из-за путаницы с телами
16 мая 2024, 14:36

Фото: iStock/Soumen Hazra

Семья из Челябинска ошибочно похоронила гражданина Канады вместо своего отца, сообщает Telegram-канал Baza.
Как отмечает издание, в марте россиянин Илья Нероев во время отдыха на Кубе скончался от сердечного приступа. Через несколько недель тело мужчины передали родственникам. На похоронах они не смогли узнать Нероева, хотя сотрудники ритуальной фирмы утверждали, что внешность умершего значительно изменилась в результате бальзамирования.

Однако вскоре стало известно, что при перевозке тел произошла путаница, и они похоронили 68-летнего гражданина Канады Фараха Жарджура из Монреаля, который также умер от сердечного приступа во время отдыха на Кубе.

Кубинские власти признали ошибку и возместили семье монреальца затраты на транспортировку в размере 10 тысяч канадских долларов (674,5 тысяч рублей). Семья Нероева уже обговорила с семьей Жарджура детали обмена телами.

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#труп
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В Подмосковье снизилась численность опасных лесных вредителей
16 мая 2024, 14:26

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Места распространения непарного тутового шелкопряда проверили на участках лесного фонда в трёх городских округах Московской области, специалисты зафиксировали значительное снижение количества кладок этого насекомого, сообщает пресс-служба регионального Комитета лесного хозяйства.
«В рамках подготовки мероприятий по борьбе с непарным тутовым шелкопрядом обследования проводились в лесах округов Луховицы, Егорьевск и Шатура. По сравнению с весной прошлого года количество кладок и численность яиц этого вредителя снизились в 3-3,5 раза», — отметил председатель Комлесхоза Подмосковья Евгений Агулов.
Он добавил, что полученные данные позволяют предполагать, что при проведении необходимой обработки очагов распространения этого вредителя и отсутствии температурных аномалий этим летом численность непарного тутового шелкопряда снизится до нормативных показателей.

В ведомстве отметили, что этим летом планируется обработать от шелкопряда более 10 тысяч гектаров земель лесного фонда, расположенных на востоке Подмосковья.

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#подмосковье
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Раненого премьера Словакии ожидает ещё одна операция
16 мая 2024, 14:14

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Премьера Словакии Роберта Фицо ожидает операция на тазобедренном суставе, пишет портал Pravda.
По данным издания, ему предстоит операция на тазобедренном суставе. Накануне врачам удалось остановить кровотечение в брюшной полости, открывшееся у Фицо из-за ранения. Однако лекарства, разжижающие кровь, могут непредсказуемо подействовать на организм, предупредили медики.

Робер Фицо получил ранение вчера. В него выстрелили пять раз после заседания кабмина в городе Гандлова. Политик вышел пообщаться с общественностью, в это время его ранили в грудь и живот. Фицо на вертолете экстренно доставили в один из госпиталей в Братиславе.

Как в четверг заявил глава Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко, покушение на Фицо, вероятнее всего, было организовано западными спецслужбами с целью запугать неугодных Вашингтону и Брюсселю европейских политиков.

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#премьер-министр
#больница
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Скончался легендарный лётчик-испытатель Дмитрий Автухов
16 мая 2024, 14:08

Фото: iStock/inga

Ушёл из жизни легендарный лётчик-испытатель Дмитрий Автухов, ему было 85 лет. Об этом сообщает Mash.
Автухов был одним из самых опытных пилотов в России, а также актёром и ликвидатором аварии на Чернобыльской АЭС.
По данным издания, он умер 10 мая от онкологии.

Известно, что Автухов освоил более 20 типов самолётов и вертолётов. Он также испытывал КА-50 и стал первым пилотом пожарного вертолёта в Москве.

Он также попробовал себя и в актёрской деятельности, сыграв пилота вертолёта в фильме «Чёрная акула».

15 апреля также стало известно о смерти заслуженного летчика-испытателя сверхзвуковых самолетов Анатолия Квочура. Пилот, принимавший участие в испытаниях самолетов Су-17, МиГ-29 и МиГ-31, скончался в возрасте 71 года. Причины смерти не известны.

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#акула
#аварии
#аэс
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«Группа крови»: врач рассказал, как клещи выбирают жертв для укуса
Врач-иммунолог Продеус: клещам все равно кого кусать
16 мая 2024, 13:45

Фото: istockphoto.com / Diy1

С приходом первого весеннего тепла начинается сезон активности клещей, который длится до поздней осени. Известно, что укусы этих членистоногих могут нанести вред здоровью и привести к серьезным последствиям.
О том, кого охотнее кусают клещи, влиляет ли на выбор жертвы группа крови, и как от них защититься, в беседе с «Радио 1» рассказал доктор-иммунолог Андрей Продеус.

По словам врача, какой-либо группы риска не существует, и клещи выбирают своих жертв спонтанно.
«Нет никакой группы риска. Им (клещам – прим.ред) абсолютно все равно кого кусать. Они просто знают, что это теплокровное живое существо, у которого есть кровь. Никаких особенностей у человека в этом отношении не существует. По крайней мере не доказано, что группа крови, половая принадлежность и так далее имеют значения для клещей. Для них разницы кого кусать нет», – пояснил врач.

Подмосковные врачи отметили первые в сезоне случаи укусов клещей
Подмосковные врачи отметили первые в сезоне случаи укусов клещей


Он также напомнил о некоторых мерах предосторожности, которые позволят избежать укуса опасных членистоногих.

«Правильно одеваться и наблюдать за процессом. Желательно быть привитым от клещевого энцефалита», – рекомендовал Продеус.

На вопрос о том, можно ли прививки от энцефалита делать детям, чтобы обезопасить их от укуса, врач ответил, что это делать не просто нужно, а необходимо.

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