Мособлдума упростила оказание социальных услуг детям-инвалидам

Фото: пресс-служба Мособлдумы
«Такая ситуация возникает, поскольку регистрация у таких детей остаётся в регионе по месту рождения, чтобы они могли сохранить полагающиеся им меры поддержки. Это, в частности, обеспечение жильём. Фактически дети живут в Подмосковье, поэтому возникают ситуации, когда им нужно пройти реабилитацию в Московской области», – пояснил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.По данным Мособлдумы, сейчас в Московской области проживают 270 детей-инвалидов со статусом «ребёнок-сирота» или «ребёнок, оставшийся без попечения родителей», которые не имеют места жительства в Московской области. Из них 233 находятся в приёмных семьях, 37 – под опекой. При этом законные представители этих детей постоянно проживают на территории Подмосковья и имеют постоянную регистрацию.
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