Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Подмосковные семьи с двумя и более детьми получат новую налоговую выплату

Подмосковные семьи с двумя и более детьми получат новую налоговую выплату

11 июля 2024, 15:22
Фото: пресс-служба Мособлдумы

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Оригинал
Госдума сегодня приняла закон о введении новой семейной налоговой выплате семьям, где оба родителя работают и воспитывают двух и более детей. При этом их среднедушевой доход не должен превышать полутора региональных прожиточных минимумов на человека. На эту меру поддержки могут рассчитывать около 4 млн семей, в которых воспитывают более 10 млн детей.
Выплата станет хорошим подспорьем в семейном бюджете, заявил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.
«Такая выплата – часть подоходного налога, уплаченного в прошлом году. Так как выплаченный налог будет пересчитан для вышеуказанных семей по ставке 6%, то разница в 7% как раз будет им возвращена. Поскольку размер выплаты будет напрямую зависеть от уплаченных налогов, для каждой семьи он будет своим», – пояснил парламентарий.


Задачу снизить налоговую нагрузку на семьи с детьми поставил президент Владимир Путин. Оператором семейной налоговой выплаты станет Социальный фонд России. Закон вступит в силу 1 января 2026 года. Выплату за 2025 год семьи получат в 2026-м.

Как рассказали в пресс-службе Мособлдумы, право на получение выплаты предоставляется работающим родителям, усыновителям, опекунам, попечителям, воспитывающим двух и более детей до 18 лет, а если дети учатся очно – до 23 лет. При это необходимо быть гражданами России, постоянно проживать в стране, регулярно платить подоходный налог в году, предшествующем году обращения за выплатой.

Важно, что размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать полуторакратной величины прожиточного минимума на человека, установленного в регионе проживания.

Обратиться за получением выплаты можно в территориальное отделение Соцфонда или в офис МФЦ, онлайн – посредствам заявления через портал госуслуг.

Читайте также:

В подмосковных лагерях уже отдохнули 60 тысяч детей

В Московской области с начала года выдали 17 тыс. кредитов по семейной ипотеке

Мособлдума поддержит законопроект о штрафах для самокатчиков
#мособлдума
#андрей голубев
#депутат
#семьи
#семьи с детьми
#выплаты
#налоги
#подмосковье
#московская область
В Клину поздравили семьи с детьми, родившимися в День семьи, любви и верности
11 июля 2024, 15:27

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Девочка и мальчик появились на свет в этом году в Клинском родильном доме в День семьи, любви и верности — 8 июля, их родителей поздравила глава городского округа Клин Алёна Сокольская, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Малышам вручили в подарок демисезонные костюмы-трансформеры от клинского производителя детской одежды — швейной фабрики «Золотой Гусь», — отмечается в сообщении.
В администрации добавили, что с начала года в Клинском роддоме появились на свет уже более 730 детей. Отмечается, что это медицинское учреждение уже несколько лет не закрывается на лето, а круглый год работает без перерывов. Сюда приезжают рожать женщины и из других округов — Истры, Солнечногорска, Шаховской, Лотошина, Волоколамска и даже из Тверской области.

Читайте также:

В Клину восстанавливают Троицкий собор

Выпускникам Клинского филиала РГСУ вручили дипломы

В клинской деревне Решоткино открыли отремонтированный ФАП
#клин
#алёна сокольская
#новорождённые
#день семьи
#любви и верности
#подарки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Синоптик Вильфанд сообщил об аномальных температурных рекордах в Крыму
11 июля 2024, 15:09

Фото: iStock/B.inna

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Крыму температура продолжает бить рекорды многолетних значений.
«Во многих городах Крыма температурные рекорды превышают многолетние значения», — пояснил в беседе с RT Вильфанд.

А в Кузбассе тем временем стали чаще появляться неаномальные радиационные туманы.

«Туманы бывают разных видов и интенсивности. Самый распространенный – радиационный. Такое название не связано с радиацией или распадом атомов. Так туманы называют из-за радиационного охлаждения земной поверхности. Происходит процесс выхолаживания земли, и при сопутствующих погодных условиях ухудшается видимость», — приводит «Сiбдепо» сообщение Гидрометеоцентра.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что на этой рабочей неделе москвичей ожидает прекрасная погода.

Читайте также:

В Москве спасатели усилили патрулирование водоёмов во время жары

Синоптик Позднякова спрогнозировала прекрасную погоду в Москве

Россиян предупредили о новых погодных рекордах
#погода
#крым
#рекорд
#жара
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Иркутской области бездомные выдают себя за ветеранов СВО
Мэр Березовский: бездомные стали прикидываться участниками СВО
11 июля 2024, 15:03

Фото: IStock/Srdjanns74

В Железногорске-Илимском Иркутской области Павел Березовский бездомные прикидываются участниками СВО, рассказал мэр города Павел Березовский в своем Телеграм-канале.
Таким образом, они пытаются вызвать к себе больше жалости и выпросить лишние деньги. Никто из них ранее никогда не служил на СВО, это проверено по базам данных, сообщил градоначальник. Он также добавил, что всем этим людям предлагали работу, но они «просто не хотят ничего делать».

Сейчас проблема того, как поступать с этими людьми, остается нерешенной. Полиция не раз забирала «ветеранов» на работы в полях, но они отказывались работать.

Читайте также

«13 ножевых и палка»: как бездомный зарезал работницу храма в Подмосковье и могла ли она отравить его мать

Житель Красноярска зарезал внучку и правнучку

Мигранта, потушившего свечи в московском храме, признали невменяемым
#полиция
#сво
#иркутская область
#бездомные
#мэр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Павловской Слободе завершается строительство школы на 1,1 тыс. мест
11 июля 2024, 14:59

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Школу, рассчитанную на 1100 учеников, возводят в селе Павловская Слобода городского округа Истра, в настоящее время строительная готовность объекта превысила 80 процентов, открыть новую школу 1 сентября, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Сейчас рабочие монтируют инженерные сети и сантехнику, укладывают плитку и продолжают отделку внутренних помещений, а также собирают и расставляют мебель. На пришкольной территории устанавливают спортивные и детские игровые площадки. Обустраивают тротуары и проезды», — говорится в сообщении.
В работах задействованы свыше 170 человек, используется пять единиц техники.

В новой школе предусмотрен блок для младшеклассников на 400 человек и блок для учеников средних и старших классов на 700 человек. Школа будет отвечать всем современным требованиям.

Читайте также:

Строительная готовность школы на 825 мест в Домодедове превысила 90%

В щёлковском посёлке Монино построят бассейн

В Долгопрудном стартует строительство родильного дома
#истра
#школа
#строительство
#министерство строительного комплекса мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минюст заявил о помощи заключённым в рамках пенитенциарной пробации
11 июля 2024, 14:58

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Министр юстиции России Константин Чуйченко сообщил, что в рамках пенитенциарной пробации помощь получили более 35 тыс. осуждённых в их подготовке к освобождению.
«Главная цель закона о пробации — забота о конкретных людях, их родных и близких. Ещё один важный показатель — снижение уровня рецидивной преступности», — приводит RT слова министра.

А Министерство юстиции США продолжит разбирательства по делам республиканца Дональда Трампа даже в случае его победы на выборах президента, пишет The Washington Post. Как передают argumenti.ru, в ведомстве считают, что ограничений на возбуждение уголовных дел в отношении избранного главы государства не будет вплоть до его официального вступления в должность.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура РФ вынесла представление директору Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадию Гудкову.

Читайте также:

Генпрокуратура вынесла представление директору ФСИН из-за роста числа побегов

Минюст США решил предъявить компании Boeing обвинение в преступном мошенничестве

Минюст пообещал следить за инициативой депутатов запретить идеологию чайлдфри
#ген фсин
#россия
#помощь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лист нетрудоспособности: Гинеколог назвала способы, помогающие пережить ПМС
Гинеколог Ерофеева: чтобы пережить ПМС женщине нужно поголодать
11 июля 2024, 14:31

Фото: iStock/nensuria

Раз в месяц практически каждая женщина чувствует в своем организме внешние и внутренние изменения, которые не всегда легко пережить. Предменструальный синдром (ПМС) часто сопровождается болезненными и невыносимыми симптомами.
Врач акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью и правам Любовь Ерофеева в беседе с «Радио 1» заявила, что многим женщинам тяжело трудиться и концентрироваться во время ПМС, потому что симптомы могут быть крайне интенсивны и неприятны.

«Некоторые женщины теряют работоспособность. Они не в состоянии трудиться и концентрироваться, находятся в полной прострации. Кажется, что женщине в таком состоянии необходим лист нетрудоспособности», — отметила эксперт.

Акушер-гинеколог рассказала, как спасти себя от тяжелого состояния и облегчить свою женскую участь.

  • Если все раздражает, то нужно закрыться в норке и какое-то время побыть наедине с собой.
  • Свернуться клубочком в эмбриональную позу и полежать в темноте в своей комнате с легкой музыкой или без.
  • Иногда нужно исключить какие-то продукты, поголодать по возможности, попить соки или минеральную воду.
  • Некоторым помогает теплая грелка у поясницы, чтобы снять напряжение и болезненность.
  • Легкая, здоровая еда и потребление продуктов, которые содержат триптофан: йогурты, творог, рассольный сыр, грецкие орехи, сухофрукты(изюм финики курага), бананы, грибы.
  • Если есть газообразование, включить в рацион отруби.
  • Нагружать себя умеренными физическими упражнениями: дыхание, растяжка, пешие прогулки вокруг дома.
  • Массаж и водные процедуры.
Врач также заявила, что справляться с симптомами в ПМС помогают гормональные контрацептивы.

«Любые гормональные контрацептивные препараты спасают женщин от ПМС. Они влияют на водно-электролитный обмен, то есть могут выводить лишнюю часть жидкости из организма, а это напрямую связано при отечности в ПМС. Еще они улучшают кожу, состояние волос, состояние слизистых оболочек женщины и балансируют центральную нервную систему. Женщина меньше реагирует на раздражители, у нее пропадет готовность к неадекватным реакциям», — объяснила эксперт.

Он отметила, что все гормональные контрацептивные препараты назначают опытные гинекологи-акушеры, поэтому назначение строго индивидуально.

Читайте также:

Гинеколог назвала основные причины сухости влагалища

Врач Негорелова: При боли внизу живота необходимо вызывать скорую

Венеролог Хайретдинов из Уфы раскрыл, чем опасно долгое сексуальное воздержание
#грибы
#сыр
#продукты
#женщина
#врач
#еда
#любовь
#женщины
#воз
#симптомы
#препараты
#дома
#гинеколог
#здоровье
#красота
#врачи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экономист Линецкий объяснил важность регулярного инвестирования
11 июля 2024, 14:30

Фото: iStock/Sakorn Sukkasemsakorn

Финансовый аналитик, экономист, эксперт в области инвестиций и автор долгосрочных стратегий Алексей Линецкий заявил, что регулярные инвестиции важны для формирования финансовой грамотности и роста доходов.
«Регулярные инвестиции развивают финансовую дисциплину. Вы учитесь планировать и выделять средства на будущее, что способствует лучшему управлению личными финансами. Также инвестируя регулярно, вы можете избежать проблем, связанных с попытками «поймать» рынок. Третье — эффект сложного процента», — пояснил в беседе с «Известиями» Линецкий.

А аналитики «Авито Работы» выяснили, что в среднем россиянам необходим доход в размере 205 791 рубль ежемесячно для того, чтобы чувствовать себя счастливым.

«В среднем специалисты сфер IT и телекома, фитнеса и салонов красоты, юриспруденции, строительства и недвижимости, онлайн-торговли имеют наиболее высокие пожелания относительно размера дохода», — приводит RT результаты исследования.

Ранее опрос сервиса SuperJob показал, что 17% россиян видят в работе прежде всего своё призвание, получают от неё удовольствие.

Читайте также:

Стало известно, сколько россиян получают удовольствие от работы

Госдума приняла закон о прогрессивной шкале НДФЛ с максимальной ставкой 22%

Реутов включили в число городов с высоким уровнем доходов населения
#рынок
#инвестиции
#опрос
#будущее
#специалисты
#доходы
#финансы
#россияне
#экономика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Раздражение, тревога, отечность: гинеколог рассказала при каких симптомах ПМС нужно обращаться к врачу
Гинеколог Ерофеева: если у женщины в ПМС более 5 симптомов — нужно идти к врачу
11 июля 2024, 14:26

Фото: iStock/Khosrork

Предменструальный синдром (ПМС), который якобы делает женщину неадекватной на несколько дней в месяц, стал темой мужских шуток и разговоров. Однако не все так весело и смешно на самом деле, потому что женский организм в течение этого времени испытывает различные изменения и сложности, которые иногда считаются отклонением.
Врач акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью и правам Любовь Ерофеева в беседе с «Радио 1» сообщила, что предменструальный синдром присутствует практически у всех женщин и представляет собой целый комплекс симптомов, которые между собой могут быть никак не связаны.

«Это не всегда проявление какого-то дефицита или дисбаланса. Иной раз это просто индивидуальная реакция на абсолютно нормальный уровень гормонов. У некоторых очень похожие симптомы наблюдаются на ранних сроках беременности», — сказала эксперт.
Она добавила, что чаще всего синдром начинается с середины цикла (с овуляции) и проходит до первых дней менструации, а дальше все «как будто сглаживается».

Гинеколог назвала ряд симптомов, которые женщина может испытывать во время ПМС


  • Все, что связано с нейропсихической регуляцией и работой центральной нервной системы: плаксивость, очень жалко себя, любое раздражение вызывает необоснованный гнев, тоска, тревога, ощущение беспомощности, бессонница, утомляемость.
  • То, что связано с физическими страданиями и отечностью: могут отекать пальцы рук, ступни ног, голени, даже передняя брюшная стенка, отечность молочных желез и их болезненность. Ощущение распирания, переполненности, как будто бы все ткани насыщены жидкостью, головные боли, ощущение распирания в животе, повышенное газообразование, запоры или понос.
  • Сексуальные нарушения: могут проявляться в виде тяги к сексуальным приключениям и контактам, либо наоборот как отвращение и нежелание мужа-партнёра видеть около себя

Гинеколог обратила внимание на существование кризовой, цефалгической форм ПМС.

«Кризовая — это панические атаки, как будто бы накрывает что-то, становится вся жизнь не мила. Неприятные мысли, иногда суицидальные, различные формы галлюцинаций. Цефалгическая — повышенная чувствительность к запахам, подташнивание», — объяснила врач.

По словам гинеколога, если женщина испытывает более 5 перечисленных симптомов, то ей стоит обратиться к врачу.

«Обратиться сначала к акушеру-гинекологу, потом к терапевту или кардиологу в зависимости от того, какие симптомы ведущие», — посоветовала эксперт.

Читайте также:

Гинеколог назвала основные причины сухости влагалища

Гинеколог назвала протекающие бессимптомно опасные женские заболевания

Гинеколог Фисюк объяснила, вредит ли долгое отсутствие секса здоровью женщины
#эксперт
#комплекс
#женщина
#жизнь
#врач
#любовь
#женщины
#воз
#нарушения
#симптомы
#тревога
#гинеколог
#болезнь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Шаховской началось благоустройство территории вокруг обновлённого детсада
11 июля 2024, 14:19

Фото: Татьяна Рунова

Капитальный ремонт детского сада «Родничок» завершили в посёлке Шаховская, теперь рабочие приступили к благоустройству прилегающей территории, передаёт корреспондент Татьяна Рунова.
В рамках капремонта рядом со зданием детсада спилили более ста опасных деревьев и убрали старые теневые беседки и игровые комплексы.

«В ближайшее время с территории детского сада вывезут мусор и спиленные деревья и разровняют участки. Некоторые старые комплексы, которые были аккуратно демонтированы, вернутся обновлёнными на свои места», — отметила заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе в детсаду «Родничок» Оксана Разудалова.
Отмечается, что на территории детского сада будет установлено 23 новых объекта для детского отдыха и игр. Полностью завершить работы по благоустройству планируется до 25 августа.

Читайте также:

В подмосковном посёлке Правдинский завершают капремонт школы

В Лыткарине капитально отремонтируют больницу

В клинской деревне Решоткино открыли отремонтированный ФАП
#шаховская
#благоустройство
#детский сад
#детсад
#капитальный ремонт
#капремонт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф