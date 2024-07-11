Подмосковные семьи с двумя и более детьми получат новую налоговую выплату

Фото: пресс-служба Мособлдумы
Госдума сегодня приняла закон о введении новой семейной налоговой выплате семьям, где оба родителя работают и воспитывают двух и более детей. При этом их среднедушевой доход не должен превышать полутора региональных прожиточных минимумов на человека. На эту меру поддержки могут рассчитывать около 4 млн семей, в которых воспитывают более 10 млн детей.
Выплата станет хорошим подспорьем в семейном бюджете, заявил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.
Задачу снизить налоговую нагрузку на семьи с детьми поставил президент Владимир Путин. Оператором семейной налоговой выплаты станет Социальный фонд России. Закон вступит в силу 1 января 2026 года. Выплату за 2025 год семьи получат в 2026-м.
Как рассказали в пресс-службе Мособлдумы, право на получение выплаты предоставляется работающим родителям, усыновителям, опекунам, попечителям, воспитывающим двух и более детей до 18 лет, а если дети учатся очно – до 23 лет. При это необходимо быть гражданами России, постоянно проживать в стране, регулярно платить подоходный налог в году, предшествующем году обращения за выплатой.
Важно, что размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать полуторакратной величины прожиточного минимума на человека, установленного в регионе проживания.
Обратиться за получением выплаты можно в территориальное отделение Соцфонда или в офис МФЦ, онлайн – посредствам заявления через портал госуслуг.
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«Такая выплата – часть подоходного налога, уплаченного в прошлом году. Так как выплаченный налог будет пересчитан для вышеуказанных семей по ставке 6%, то разница в 7% как раз будет им возвращена. Поскольку размер выплаты будет напрямую зависеть от уплаченных налогов, для каждой семьи он будет своим», – пояснил парламентарий.
Задачу снизить налоговую нагрузку на семьи с детьми поставил президент Владимир Путин. Оператором семейной налоговой выплаты станет Социальный фонд России. Закон вступит в силу 1 января 2026 года. Выплату за 2025 год семьи получат в 2026-м.
Как рассказали в пресс-службе Мособлдумы, право на получение выплаты предоставляется работающим родителям, усыновителям, опекунам, попечителям, воспитывающим двух и более детей до 18 лет, а если дети учатся очно – до 23 лет. При это необходимо быть гражданами России, постоянно проживать в стране, регулярно платить подоходный налог в году, предшествующем году обращения за выплатой.
Важно, что размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать полуторакратной величины прожиточного минимума на человека, установленного в регионе проживания.
Обратиться за получением выплаты можно в территориальное отделение Соцфонда или в офис МФЦ, онлайн – посредствам заявления через портал госуслуг.
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Лора Луганская