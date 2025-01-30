Мособлдума ввела в Подмосковье штрафы за неоплату проезда по платным дорогам

Фото: пресс-служба Мособлдумы
Депутаты Мособлдумы установили в Подмосковье штрафы за неоплату проезда по платным дорогам. Автовладельцам нужно будет оплачивать штраф в размере от 3 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе областного парламента.
«В регионе установлены штрафы за неоплату проезда по платным дорогам. Для граждан они составят 3 тыс. рублей, 10 тыс. рублей – для юрлиц. Для грузовых транспортных средств штрафы выше: 5 тыс. рублей – для граждан, 15 тыс. рублей – для юридических лиц», рассказали в Мособлдуме.Если оплатить проезд в течение 20 дней после оформления штрафа, можно получить освобождение от административной ответственности.
«В декабре прошлого года в Подмосковье открыли первую платную трассу регионального значения – Мытищинскую хорду. Скоростная трасса связала Ярославское и Дмитровское шоссе и стала Северным дублёром МКАД», – рассказал глава комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин.
Он добавил, что продолжается строительство Южно-Лыткаринской автодороги, которая свяжет главные магистрали юго-востока Подмосковья. Проезд по новым участкам строительства станет платным.
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Лора Луганская